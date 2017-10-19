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DHA İSTANBUL - FSM'DE KAPATILAN ŞERİTLER, SAAT 18:00 İTİBARİYLE TEKRAR TRAFİĞE AÇILDI

Ali AKSOYER-Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA  Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmaları tamamlandı

19 Ekim 2017 21:22

Ali AKSOYER-Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde başlatılan otoyol üzerine güvenlik amaçlı çelik konstrüksiyon (TAK) kurulum çalışmaları tamamlandı. Köprüdeki kapatılan şeritler, saat 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nde 23 Eylül 2017 tarihinde başlatılan TAK kurulum çalışmaları tamamlandı. Planlanandan 20 gün önce tamamlanmasıyla köprüdeki kapatılan şeritler, 18:00 itibariyle tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Köprüde havadan görüntüler
-Aktüel görüntüler
 

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