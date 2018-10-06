DHA İSTANBUL - FIRINCILAR : ŞU AN 10 KURUŞ KAZANIYORUZ

Özgür Deniz KAYA-Cansel KİRAZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA) - İSTANBUL\'da Vali Vasip Şahin\'in \"ekmeğe zam yok\" açıklamasının ardından fırıncılar karlarının az olmasından şikayetçi.

Fatih\'te fırıncılık yapan Yılmaz Gür, \"200 gram bir ekmeğin maliyeti şu anda 85 kuruş. 1,25 TL\'den satıyoruz. Fırıncının dönebilmesi için 1,50 TL olması şart. Unlara zam olmasın biz de ekmeğe zam yapmayız\" dedi.

\"EN BÜYÜK PROBLEMİMİZ FAHİŞ BAYİ KÂRLARI\"

Bakkal ve marketlere verilen kâr oranının yüksek olduğunu söyleyen bir başka fırıncı Turgay Sarıhan ise \"Un ve diğer maliyetlerimiz son 3 ayda aşırı derecede yükseldi. Bunun önüne geçilemiyor; ama ekmek fiyatının geri çekilmesi isteniyor. 200 gram ekmek fiyatının 1,25 TL kalmasını istiyoruz. Bu fiyatın altında satarsak zarar ederiz. Bakkal ve marketlere fahiş derecede bayi kârı verilmekte. Bunun önüne fırıncı olarak geçemiyoruz. Bu bizim en büyük problemimiz\" diye konuştu .

\"10 KURUŞ KAZANIYORUZ\"

Sarıhan, \" 200 gramlık bir ekmeğin maliyeti sadece un, tuz, su, maya, odun veya doğal gaz kullanımıyla 45 kuruş. Günde 2 bin ekmek çıkaran fırının, diğer giderleri de içine koyduğumuzda 200 gram bir ekmekte ortalama 95 kuruş. 20 kuruş da bayi kârı verdiğimiz zaman, 1 lira 15 kuruşa geliyor. Şu an 10 kuruş kazanıyoruz\" diye konuştu.

Sarıhan, \"200 gram ekmeği 1 liraya düşürürsek veya 250 gram ekmeği 1,25 TL\'ye çektiğimiz anda, bu zarar demektir. Bugünkü fiyatın korunmasını istiyoruz. Bundan aşağıya satarsak un alamayacağız, işçimize ödeme yapamayacağız. Kapasitesi olmayan fırıncılar kapatıp gidecek. İstanbul\'da bugün 3 bin 300 olan fırın sayısı, sene sonuna kadar binlere düşer\" ifadelerini kullandı.

\"YÜZDE 50 KAPASİTE İLE ÇALIŞAN FIRINI ZOR BULURSUNUZ\"

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Faik Yılmaz ise ruhsatsız fırınlara dikkat çekti. Yazılı bilgi veren Yılmaz, \"İstanbul\'da fırınlar yüzde 40 kapasite ile çalışıyor. Yüzde 50 kapasite ile çalışan fırını zor bulursunuz. Bunun da nedeni, yine İstanbul\'da bine yakın ruhsatız fırının olması. Eğer zabıtalar gerekli denetimleri yaparsa, ruhsatı olan, vergisini ödeyen fırınlarımızın üretim kapasitesi artacak, bununla beraber kârları da artacaktır\" dedi.

VALİ ŞAHİN: 200 GRAM EKMEK 1 LİRA, 250 GRAM EKMEK 1,25 LİRAYA TÜKETİCİLERE ULAŞMIŞ OLACAK

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 3 Ekim\'de yaptığı açıklamayla, İstanbul\'da ekmek fiyatlarında bir değişiklik olmayacağını belirterek, \"İstanbul\'da 200 gram ekmek 1 lira, 250 gram ekmek 1,25 liraya tüketicilere ulaşmış olacak\" dedi. Hem valilik ve odaların hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin sıkı bir şekilde denetleme yapacağını kaydeden Şahin, \"Fahiş fiyat uygulayanlar hakkında da gerekli yasal müeyyideler uygulanacaktır\" ifadelerini kullandı.

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