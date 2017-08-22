DHA İSTANBUL -  FİLM MASKESİYLE SOYGUN YAPAN 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI  



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da pompalı tüfek, bıçak ile \"V For Vendetta\" filminde kullanılan maskelerin benzerlerini takarak market ve sigara taşıma aracı gaspı yapan aralarında bir de kadının bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte gasp ettikleri 2 bin 460 adet sigara ile olaylarda kullandıkları pompalı tüfek ve kar maskeleri ele geçirildi. Şüphelilerin daha önceden cinayet, yaralama, mala zarar verme, motosiklet hırsızlığı gibi suçlardan çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. Şüphelilerin gerçekleştirdikleri bazı olaylar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

FİLMDEKİ MASKEYİ TAKIP BİRBİRİ ARDINDA SOYGUN YAPTILAR

Büyükçekmece ve Beylikdüzü\'nde 17 Ağustos ve 18 Ağustos tarihleri arasında birbiri ardından iki soygun gerçekleşti. İlk soygunda Büyükçekmece\'de bir markete giren kar maskeli ve silahlı kişiler kasada bulunan para ve 100 paket sigarayı gasp ederek kaçtı. Bir gün sonra bu kez Beylikdüzü\'nde ortaya çıkan şüpheliler bu kez sigara taşıma aracını hedef aldı. Şüpheliler Kazım Karabekir Mahallesinde mal dağıtımı yapan sigara aracının yanına yaklaşarak pompalı tüfekle tehdit ettikleri şoförü etkisiz hale getirerek araçta bulunan 2 bin 360 paket sigara ile şoförün cebinde bulunan 130 lirayı gasp ederek kaçtılar. Olay güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülendi. Şüphelilerden birinin 2005 yılında vizyona giren \"V For Vendetta\" filminde kullanılan maskeleri takarak tanınmaya çalıştığı tespit edildi.

POLİS HEMEN OPERASYON YAPTI

Asayiş şube müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada önce şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları minibüsün plakası tespit edildi. Aracın Cansu S.((27) adına kiralandığı tespit edildi. Aynı gün düzenlenen operasyonda otomobil Büyükçekmece\'de seyir halindeyken durduruldu. Aracın içinde bulunan Cansu S. ile Anıl A.(32) gözaltına alındı. Sürdürülen operasyonda olaya karışan Birlan K.(19) ile Hikmet a.(26) ile Yusuf D.(19)\'da gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada gasp ettikleri sigaralar ile olaylarda kullandıkları pompalı tüfek ve kar maskeleri ele geçirildi.

POLİSE ÇOK SAYIDA GELİŞ KAYITLARI VAR

Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin daha önceden kasten adam öldürmek, yaralama, mala zarar verme, askeri kanunlara muhalefet, mala zarar verme, hakaret, motosiklet ve bisiklet hırsızlığı, uyuşturcu bulundurmak gibi suçlardan bir çok kez polis tarafından gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Soruşturma sonucunda şüphelilerin market ve sigara aracı gaspı olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

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-Soygunların görüntüsü

-Şüphelilerin adliyeye sevki

