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DHA İSTANBUL - FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI…(3)

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve  üye şirketlerine yönelik 21'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davada 4 tutuk

05 Aralık 2017 20:21

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA
Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve  üye şirketlerine yönelik 21\'i tutuklu 86 sanık hakkında açılan davada 4 tutuklu sanık savunma yaptı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda öğleden sonra savunmasını yapan tutuklu sanık İşadamı Murad Abdurrahman Baltacı, TUSKON üyesi ve yöneticisi olmadığını, faaliyetlerine ve toplantılarına katılmadığını, yardımda da bulunmadığını söyledi. Sanık Baltacı, devlet okullarında okuduğunu, Boğaziçi Üniversitesi mezunu olduğunu belirterek, “Eşimle  tatilde tanıştım. 20 yıllık ticari itibarım heba oldu. Kazanımlarına el konulmuş oldu. Hesabını veremeyeceğim fiilim yok. 15 Temmuz darbe girişiminde yurtdışındaydım\" diyerek suçlamaları reddetti. Sanık Baltacı, “Adaletin tecelli edeceğinden eminim. Beraatimi ve tahliyemi talep ederim\" dedi. Sanık savunmalarının alınmasına ara veren mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.  

Görüntü Dökümü:(ARŞİV)
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-Gözaltılar sırasında geçilen görüntler

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