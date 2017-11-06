DHA İSTANBUL - FATİH'TE ÇOCUK CİNAYETİ; GÖZALTINA ALINAN BABA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ (3) 

-Cinayeti itiraf eden baba Nezir T. sağlık kontrolünden geçirildi.

Haber-Kamera: Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Fatih\'te, 9 yaşındaki oğlu Yiğitcan T.\'yi evlerinde bıçaklayarak öldürdüğü ileri sürülen Nezir T. gözaltına alındı. Nezir T.\'nin ilk ifadesinde cinnet getirerek çocuğunu öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. Baba Nezir T. sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, Fatih\'te İtfaiye Caddesi Çinili Odalar Sokak üzerinde bulunan evde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese gelen polis, 9 yaşındaki Yiğitcan T.\'nin bıçaklanarak öldürülmüş halde cesedini buldu. Ekipler, güvenlik şeridi çekerek evin bulunduğu sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Polis incelemesi sürerken cinayetin baba Nezir T. tarafından işlendiği ileri sürüldü. Baba Nezir T.\'nin adı öğrenilemeyen çocuğunun annesi ile boşanma aşamasında oldukları ve ayrı yaşadıkları, çocuğun babası ile kaldığı, annenin bugün oğlunu almak için taksi ile yola çıktığı, bu sırada baba Nezir T.\'nin anneyi telefonla arayarak, \"Çocuğu öldürdüm, şimdi gel al\" dediği ileri sürüldü. Baba Nezir T.\'nin evden çıkarken komşulara, \"Çocuğu öldürdüm annesine haber verin\" dediği iddia edildi.

Adını vermek istemeyen bir kadın komşuları, \"Mahkemeye verdi. Dün savcılık izin vermiş. Çocuğunu verdi annesi teslim etti. Bugün alacaktı, çocuğu öldürmüş. Annesi 1 ay önce mahkemeye verdi. Annedeydi çocuk. Babası tarafından öldürülmüş.\" dedi.

Polis olay yeri inceleme ve savcılık incelmesinin ardından çocuğun cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

BABA YAKALANDI

Olayın ardından harekete geçen polis, baba Nezir T.\'yi operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği\'ne götürülen Nezir T. sorguya alındı. Nezir T.\'nin ilk ifadesinde, cinnet getirerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Fatih Asayiş Büro Amirliği\'nden çıkarılan Nezir T. sağlık kontrolünden geçirilerek Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Çekilen güvenlik şeridi

-Polis ekipleri

-Ağlayan kadınlar

-Yaşanan hareketlilik

-Baba ve oğlunun fotoğrafları

-Cesedin götürülmesi

-Baba Nezir T.2nin emniyetten çıkarılması

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