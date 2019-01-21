T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - EREN ERDEM'İN İTİRAZINA RET 

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmas

21 Ocak 2019 18:10

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA
FETÖ\'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem\'in tahliye kararının ardından yeniden tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi. 
Eren Erdem\'in avukatları Onur Cingil ve Zeynel Öztürk, yeniden tutuklanan müvekkillerinin tutuksuz yargılanması için üst mahkeme olan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne itirazda bulunmuştu. Mahkeme heyeti, Eren Erdem\'in tutuklanmasına yapılan itirazı reddetti.

8 OCAK\'TA YENİDEN TUTUKLANMIŞTI
İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanan Eren Erdem\'in 7 Ocak\'ta görülen duruşmada, tahliyesine karar verilmişti. Erdem hakkında aynı gün duruşma savcılığınca itirazda bulunulması üzerine üst mahkemece tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Erdem, 8 Ocak\'ta jandarmalar eşliğinde çıkarıldığı İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde tutuklanmıştı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberATİKDHA FETÖAralıkKarşı Gazetesi Genel Yayın YönetmeniCHP Milletvekili Eren ErdemErdemOnur CingilZeynelAğır Ceza MahkemesiMahkemeEren ErdemOCAK YENİDEN TUTUKLANMIŞTI İstanbulOcak
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24