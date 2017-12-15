DHA İSTANBUL - ERDOĞAN VE YILDIRIM SÜRÜCÜSÜZ METRO İLE YOLCULUK ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni\'ne katıldı. Açılışın yapılmasının ardından Erdoğan ve Yıldırım, sürücüsüz metroya Üsküdar durağından binip Ümraniye\'ye gitti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden metro hattıyla ilgili şu bilgiler verildi:
BİRİNCİ ETAP;
Uzunluk: 10,5 km,
İstasyon: 9
-Üsküdar
-Fıstıkağacı
-Bağlarbaşı
-Altunızade
-Kısıklı
-Bulgurlu
-Ümranıye
-Çarşı
-Yamanevler İstasyonları
Vagon: 126 adet
Vagon uzunluğu : 128.880 metre
Yolcu kapasitesi: 1622 kişi / dizi
Yolcu: Saatte tek yönde: 65 bin
Günde: 700 bin yolcu.
HATTIN ENTEGRE NOKTALARI
Üsküdar\'da Marmaray,
Marmaraydan, Yenikapı-Hacıosman Ve Diğer Tüm Metrolara
Altunizade\'de Metrobüse
YOLCULUK SÜRELERİ SANCAKTEPE\'DEN:
Üsküdar: 27 dk.
Ümraniye 15,5 dk.
Kartal : 62 dk.
Yenikapı: 39 dk.
Taksim : 47 dk.
Hacıosman: 71 dk.
Havalimanı : 71 dk.
Olimpiyat stadı: 81 dk
Kalan 7 istasyonun ince işleri tamamlandı. 2018\'in haziran ayında açılacak.
Görüntü Dökümü:
------------
-Açılıştan görüntü
-Erdoğan ve Yıldırım\'ın metroya binmesi
-Detaylar