DHA İSTANBUL - ERDOĞAN VE YILDIRIM SÜRÜCÜSÜZ METRO İLE YOLCULUK ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni\'ne katıldı. Açılışın yapılmasının ardından Erdoğan ve Yıldırım, sürücüsüz metroya Üsküdar durağından binip Ümraniye\'ye gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden metro hattıyla ilgili şu bilgiler verildi:

BİRİNCİ ETAP;

Uzunluk: 10,5 km,

İstasyon: 9

-Üsküdar

-Fıstıkağacı

-Bağlarbaşı

-Altunızade

-Kısıklı

-Bulgurlu

-Ümranıye

-Çarşı

-Yamanevler İstasyonları

Vagon: 126 adet

Vagon uzunluğu : 128.880 metre

Yolcu kapasitesi: 1622 kişi / dizi

Yolcu: Saatte tek yönde: 65 bin

Günde: 700 bin yolcu.

HATTIN ENTEGRE NOKTALARI

Üsküdar\'da Marmaray,

Marmaraydan, Yenikapı-Hacıosman Ve Diğer Tüm Metrolara

Altunizade\'de Metrobüse

YOLCULUK SÜRELERİ SANCAKTEPE\'DEN:

Üsküdar: 27 dk.

Ümraniye 15,5 dk.

Kartal : 62 dk.

Yenikapı: 39 dk.

Taksim : 47 dk.

Hacıosman: 71 dk.

Havalimanı : 71 dk.

Olimpiyat stadı: 81 dk

Kalan 7 istasyonun ince işleri tamamlandı. 2018\'in haziran ayında açılacak.

Görüntü Dökümü:

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-Açılıştan görüntü

-Erdoğan ve Yıldırım\'ın metroya binmesi

-Detaylar



