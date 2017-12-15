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DHA İSTANBUL - ERDOĞAN VE YILDIRIM SÜRÜCÜSÜZ METRO İLE YOLCULUK ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Meydanı'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı

15 Aralık 2017 20:04

Haber: Gülseli KENARLI - İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni\'ne katıldı. Açılışın yapılmasının ardından Erdoğan ve Yıldırım, sürücüsüz metroya Üsküdar durağından binip Ümraniye\'ye gitti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nden metro hattıyla ilgili şu bilgiler verildi:

BİRİNCİ ETAP;  
Uzunluk: 10,5 km, 
İstasyon: 9 
-Üsküdar
-Fıstıkağacı 
-Bağlarbaşı 
-Altunızade 
-Kısıklı 
-Bulgurlu 
-Ümranıye 
-Çarşı 
-Yamanevler İstasyonları
Vagon: 126 adet  
Vagon uzunluğu : 128.880 metre
Yolcu kapasitesi: 1622 kişi / dizi
Yolcu: Saatte tek yönde: 65 bin 
Günde: 700 bin yolcu.

HATTIN ENTEGRE NOKTALARI 
Üsküdar\'da  Marmaray, 
Marmaraydan, Yenikapı-Hacıosman Ve Diğer Tüm Metrolara 
Altunizade\'de Metrobüse  

YOLCULUK SÜRELERİ SANCAKTEPE\'DEN: 
Üsküdar:                  27 dk.
Ümraniye               15,5 dk.
Kartal :                    62 dk.
Yenikapı:                39 dk.
Taksim :                  47 dk.
Hacıosman:             71 dk.
Havalimanı :             71 dk.
Olimpiyat stadı:      81 dk

Kalan 7 istasyonun ince işleri tamamlandı. 2018\'in haziran ayında açılacak. 

Görüntü Dökümü:
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-Açılıştan görüntü
-Erdoğan ve Yıldırım\'ın metroya binmesi
-Detaylar


 

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