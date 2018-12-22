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DHA İSTANBUL - ERDOĞAN GAZİ YAKINIYLA SOHBET ETTİ

İstanbul DHA Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı

22 Aralık 2018 17:46


İstanbul DHA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakınıyla ile yaptığı sohbeti içeren videoyu paylaştı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın makam aracıyla Yeniköy\'den Emirgan’a giderken bir dükkanın önünde durarak esnafla sohbet ettiği görülüyor.
Dün kaydedilen görüntülerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında gazi olan bir vatandaşın yakını olduğu öğrenilen esnaftan, gazinin sağlık durumu hakkında bilgi alıyor.Bu kişinin iş yerini 24 saat çalıştırdığını da söyleyerek, \"Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var\" demesi üzerine ise  Erdoğan\'ın \"eyvallah\" dediği görülüyor. 

Görüntü Dökümü:
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-Paylaşılan video

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