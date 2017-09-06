T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - EMİNE ERDOĞAN TÜRKİYE'NİN YARDIMLARINI ARAKANLI SIĞINMACILARA ULAŞTIRMAK İÇİN BANGLADEŞ'E GİDECEK 

  Gülseli KENARLI / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara Türkiye'nin ya

06 Eylül 2017 15:53

 

Gülseli KENARLI / İstanbul DHA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Myanmar\'ın Kuzey Rakhayn eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek ve yaşanan olaylar neticesinde Bangladeş\'e sığınmak zorunda kalan Arakanlılara Türkiye\'nin yardımlarını götürmek için Bangladeş\'e gidiyor. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bugün yola çıkacak olan Emine Erdoğan\'a, oğlu Bilal Erdoğan\'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı refakat edecek. Arakanlı sığınmacıların Bangladeş\'te barındıkları kampları ziyaret edecek olan Emine Erdoğan ve beraberindeki heyetin, yaşanan olaylar hakkında mağdurlardan bizzat bilgi almayı, Türkiye\'nin oluşturacağı insani yardım köprüsü için ön hazırlıkları tamamlamayı hedefledikleri belirtildi. Kampları ziyaret edecek olan heyette, TİKA Başkanı Serdar Çam, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, TÜRGEV Başkanı Arzu Akalın ve KADEM Başkanı Sare Aydın da yer alacak. Bölgede Arakanlı Müslümanların maruz kaldıkları trajediyle yakından ilgilenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde başta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid olmak üzere farklı liderlerle yaptığı görüşmelerde yaşanan insanlık dramına acilen çözüm bulunması çağrısında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar\'ın Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile de dün telefonda görüşmüş, Arakanlı masum sivillere yönelik ihlallerin endişeye yol açtığına değinerek sorunun diyalog ve işbirliğiyle çözüme kavuşturulmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın yoğun temaslarının akabinde, Bangladeş\'teki Arakanlı sığınmacılara yardım koridorunun oluşturulması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayan Kaya\'nın yanı sıra 2012\'de de bölgeyi ziyaret etmiş olan Emine Erdoğan\'ın Bangladeş\'e yine bizzat gitme kararı alması, Türkiye\'nin konuya verdiği önemin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Emine Erdoğan\'ın Bangladeş\'teki temaslarını tamamladıktan sonra, oradan Kazakistan\'a geçeceği öğrenildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KENARLIDHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine Erdoğan Myanmar Kuzey RakhaynBangladeşArakanlılara TürkiyeCumhurbaşkanlığıEmine ErdoğanBilal ErdoğanAileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaAK Parti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24