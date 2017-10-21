T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN İbrahim AKTÜRK - /İSTANBUL,(DHA) İstanbul Boğazı'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor

21 Ekim 2017 12:18

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN İbrahim AKTÜRK - /İSTANBUL,(DHA)
İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.
Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi. Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu. 
İstanbul\'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları\'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi. İBB Trafik Kontrol Merkezi ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

Görüntü Dökümü: 
--------------------------
- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar
- Cevizlibağ metrobüsden görüntü
- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar 
- Genel ve detaylar
-----------------------------
-Taksim meydanı
-15 Temmuz Şehitler Köprüsü
-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü
-Boğazdan geçen tekne
-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş
-Genel ve Detaylar
-----------------
-Siste ilerleyen araçlardan detay görüntü
-Sisten genel ve yakın detaylar
-Boğazda oluşan sisten detay görüntü
-Boğazda gidip gelen vapurlardan detay görüntü
-Vapurdan inen insanlardan detay görüntü
-Kız Kulesinin sis ile kaplanması
-Beşiktaş İskelede sisi seyreden insanlardan detay görüntü
-İskelede oturan köpekten detay görüntü
--------------------
-D-100 Haliç\'ten sis görüntüsü
-Balat sahilden sis görüntüsü
-Sahilde balık tutanlardan görüntü
-Detaylar

21.10.2017 - 05.48 Haber Kodu : 171021005
21.10.2017 - 07.40 Haber Kodu : 171021006
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAAli Kerem BENGİSoner HASIRCIOĞLUERENAKTÜRKBoğazıTemmuzKöprüsüFatih Sultan Mehmet KöprüsüSis Taksim MeydanıFatihHatlarıSarıyerEminönüTrafik Kontrol MerkeziTEM BahçeşehirAltınşehirHalkalı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24