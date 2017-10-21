DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) İSTANBUL'DA SİS ETKİLİ OLUYOR

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU - Özgür EREN İbrahim AKTÜRK - /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul Boğazı\'nda ve bazı bölgelerde sabaha karşı sis etkili oluyor.

Özellikle İstanbul Boğazı\'nda etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü de görünmez hale geldi. Sis Taksim Meydanı ve Fatih\'te de etkili oldu.

İstanbul\'da gece boyu devam eden yoğun sis, sabah saatlerinde de yer yer etkisini sürdürünce Şehir Hatları\'nda iptale neden oldu. Sarıyer-Eminönü ring seferi iptal edildi. İBB Trafik Kontrol Merkezi ise TEM Bahçeşehir-Altınşehir-Halkalı ve D100 Beylikdüzü-Ambarlı bölgelerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü belirtildi ve sürücüler uyarıldı.

Görüntü Dökümü:

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- Haliç köprüsünden siste ilerleyen araçlar

- Cevizlibağ metrobüsden görüntü

- Cevizlibağ D-100 Karayolu\'nda siste ilerleyen araçlar

- Genel ve detaylar

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-Taksim meydanı

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü

-Fatih Sultan Mehmet Möprüsü

-Boğazdan geçen tekne

-Köprüde oluşan sis izleyen vatandaş

-Genel ve Detaylar

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-Siste ilerleyen araçlardan detay görüntü

-Sisten genel ve yakın detaylar

-Boğazda oluşan sisten detay görüntü

-Boğazda gidip gelen vapurlardan detay görüntü

-Vapurdan inen insanlardan detay görüntü

-Kız Kulesinin sis ile kaplanması

-Beşiktaş İskelede sisi seyreden insanlardan detay görüntü

-İskelede oturan köpekten detay görüntü

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-D-100 Haliç\'ten sis görüntüsü

-Balat sahilden sis görüntüsü

-Sahilde balık tutanlardan görüntü

-Detaylar

21.10.2017 - 05.48 Haber Kodu : 171021005

21.10.2017 - 07.40 Haber Kodu : 171021006

