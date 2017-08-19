DHA İSTANBUL -  (ek görüntüyle geniş haber) BAYRAMPAŞA'DA BİR İŞYERİNDE PATLAMA : 1 ÖLÜ, 10 YARALI 

Haber-Kamera: Ersan SAN - Enver ALAS- İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da bir sanayi sitesindeki işyerinde patlama sonrası yangın çıktı. Olayda 1 kişi ölürken aralarında Suriyeliler\'in de bulunduğu 10 kişi yaralandı.

Bayrampaşa Maltepe Mahallesi\'nde bulunan Dokumacılar Sanayi Sitesi\'ndeki kapı menteşesi üretimi yapan bir işyerinde saat 13.00 sıralarında patlama sonrası yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle 4 katlı sitede çok sayıda kişi mahsur kaldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti, mahsur kalanlar dışarıya çıkarıldı. İlk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 10 kişi de yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İŞ YERİNİ ALEVLER SARDI

Öte yandan alev alev yanan işyeri cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın meydana geldiği yerin yakınında bulunan bir büfede çalışan ve olay anında sitede sipariş için bulunduğunu söyleyen Celil Deriner, büyük bir gürültüyle patlama sesini duyduğunu ve ardından yangın çıktığını ifade etti. Deriner, \"Büyük bir gürültüyle patlama sesini duydum. Sonra hemen 4 tane yangın tüpünü alarak olay yerine yetiştirdim ve binadakilere attım. İtfaiye ekipleri ve ambulans geldi. Yaralılar çıkarıldı\" dedi.

Bir esnaf ise yangının çıktığı yerin penceresinden aşağıya atlayanları gördüğünü belirterek, \"Nasıl olduğunu bilmiyorum. Ancak burada kapı menteşesi yapıyorlardı. Çalışanlar arasında Suriyeliler de vardı\" ifadelerini kullandı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Görüntü Dökümü:

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-Alev alev yanan işyerinin cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüleri

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılar

-İtfaiye ve sağlık ekiplerini çalışması

-İşyerinden çıkarılan ağır yaralı

-Çevredekilerin görüntüsü

-Ağlayanlar

-Yangının olduğu yer

-Polis ve itfaiye ekipleri

-Görgü tanıkları

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Genel ve detaylar