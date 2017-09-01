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DHA İSTANBUL - (ek görüntüyle) ERDOĞAN ESNAFLA BAYRAMLAŞTI  POLİS MERKEZİNİ ZİYARET ETTİ

  Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Tarabya'ya geçti

01 Eylül 2017 14:55

 

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı\'daki konutundan çıkarak Tarabya\'ya geçti. Tarabya Köşkü\'ne giderken yolda duran Erdoğan, taksicilerle bayramlaştı. Bir taksicinin  tişört cebindeki sigarı gören Erdoğan, paketi alarak taksiciden sigarayı bırakmasını istedi.
Daha sonra Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi\'ne uğrayan Erdoğan polislerle bayramlaşıp hatıra fotoğrafı çektirdi.


Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan\'ın aracının görüntüsü
- Esnafla bayramlaşması
- Sigara paketini alması
- Polisle bayramlaşması
- Polislerle fotoğraf çektirmesi

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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