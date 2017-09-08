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DHA İSTANBUL - (ek görüntülerle) POLİS BONZAİYİ KLOZETTEN ÇIKARDI

  * Polise yakalanmamak için bonzainin klozete boşaltıldığı evde, bonzai yapımında kullanıldığı belirtilen fare zehiri de bulundu

08 Eylül 2017 15:02

 

* Polise yakalanmamak için bonzainin klozete boşaltıldığı evde, bonzai yapımında kullanıldığı belirtilen fare zehiri de bulundu. 

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sultanbeyli\'de baskın yaptığı bir evda bonzai maddesini klozete atılmış şekilde buldu.  Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. 
 
EV BELİRLENDİ. BASKIN YAPILDI
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 31 Ağustos\'ta uyuşturucu madde satışı yapan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda Sultanbeyli\'de  27 yaşındaki  B.Y.\'nin evine baskın düzenledi. 

KLOZETE ATTI
Evde yapılan aramada bonzai maddesinin klozete döküldüğü görüldü. Şüphelinin polise delil bırakmamak için klozete döktüğü bonzai maddesinin 1 kilo 50 gramlık bölümü klozetten çıkarıldı. 

BONZAİ İMALİNDE KULLANILAN FARE ZEHİRİ
Evin diğer bölümlerinde yapılan aramalarda da 1 kilo 358 gram bonzai maddesinin yanısıra  bonzai üretiminde kullanıldığı değerlendirilen fare zehiri bulundu.  Hassas terazi ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 75 liraya da el konuldu. Baskın ve aramalar polis kamerasıyla kayıt altına alındı. 

6 SUÇTAN ARAMA KAYDI OLAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Gözaltına alınarak Vatan Caddesi\'ndeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen B.Y.\'nin \'Uyuşturucu madde imal, ticaret ve kullanma\' ve \'Ruhsatsız silah kullanmak\' suçlarından 6 aranma kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli B.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Görüntü Dökümü
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EK GÖRÜNTÜLER
-Polis ekiplerinin evde arama yapması
-Çamaşır makinesinin içinden çıkan bonzai
-Ele geçirilen paralar 
-Genel ve detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER
(Polis Kamerası)
-Polis ekiplerinin klozetten bonzaiyi çıkartması
-Genel ve detaylar

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