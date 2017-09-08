DHA İSTANBUL - (ek görüntülerle) BİR KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN MAHALLEDE RASTGELE ATEŞ AÇMA OLAYININ ŞÜPHELİSİ  3 KİŞİ YAKALANDI

Ali AKSOYER / İstanbul, DHA

Bayrampaşa\'da geçtiğimiz Ramazan Bayramında \"Mahallede dolaşmayın\" lafı üzerine çıkan ve bir kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın failleri olduğu belirlenen 3 kişi polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önceden 35 kez hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğunu ortaya çıktı.

Bayrampaşa,\'da 26 Haziran 2017\'de meydana gelen olayda mahalle gençleri ile sokakta dolaşan 3 kişi arasında tartışma yaşanmıştı. Görgü tanıklarının ifadesine göre mahalle gençleri hırsızlık yapacaklarından şüphelendikleri gençlerle önce tartıştı ardından kavga etti. Güvenlik kameraları tarafından görüntülenen bu kavganın ardından bir süre geçtikten sonra geri gelen şüpheliler, çevreye rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu Hakan Balata(25) tabancayla vurularak hayatını kaybetti.

BİR ŞÜPHELİ İZMİR\'DE YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis, güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Şüphelilerden birinin İzmir\'e gittiği belirlendi. İzmir\'e giden Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayın faillerinden Taner E.(23)\'ü gözaltına aldı. Şüphelinin daha önceden 35 ayrı hırsızlık suçundan polise geliş kaydı olduğu firarda olduğu dönemde de İzmir\'de bazı hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenildi.Taner E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

SİLAH ALİBEYKÖY BARAJINDA ARANDI

Olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri önceki gün düzenledikleri operasyonda olayın diğer failleri Mahsun T.(18) ile Minür B.(21)\'de yakalandı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahı Alibeyköy barajına attıklarını söylenmesi üzerine dalgıçlar barajda arama yaptı. Ancak iki gün süren aramalarda herhangi bir şey bulunamadı.Poliste işlemleri tamamlanan Mahsun T. ile Minür B. adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜLER

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- Barajda silah arama görüntüleri

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

- Şüphelilerin polis merkezinden çıkışı

- Olayın arşiv görüntüleri