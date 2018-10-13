DHA İSTANBUL - (ek görüntüler) İŞTE ARDA TURAN-BERKAY KAVGASININ GÖRÜNTÜLERİ



- Eğlence mekanı ve hastanedeki olaylar güvenlik kamerasına yansıdı

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL,(DHA)-

BAŞAKŞEHİRLİ milli futbolcu Arda Turan ve şarkıcı Berkay Şahin’in bardaki kavgası ve ardından hastanede yaşananların görüntüleri ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde o gece yaşananlar saniye saniye görülüyor.

O GECE NELER YAŞANDI

Emirgan\'daki eğlence mekanında Arda Turan şarkıcı Berkay Şahin\'in burnuna kafa attı.

Saatler sabaha karşı 06.21’i gösterirken mekandan önce Berkay çıktı. Görüntülerde kavgada burnu kırılan Berkay Şahin\'in sinirle elindeki şişeyi hızlıca yere attığı görülüyor.

Berkay\'ı barın dışındakiler sakinleştirmeye çalışıyor ama şarkıcı el işaretiyle, uzak durmalarını istiyor. Hatta eğlence merkezinin işletmecisi Umut Evirgen de şarkıcının yanına gidiyor. Berkay\'ın yanındakiler, şarkıcıyı caddenin karşısındaki otobüs durağına doğru götürüyor.

ARDA TURAN AYAKTA DURMAKTA ZORLUK ÇEKİYOR!

Herkes Berkay Şahin\'i sakinleştirmeye çalışırken bu kez, saatler 06.22\'yi gösterdiğinde kameranın açısına Trabzonsporlu milli futbolcu Burak Yılmaz giriyor. Yılmaz\'ı kapıdaki görevliler durdurmak istese de başarılı olamıyor. O da Berkay\'ın yanına doğru ilerliyor.

Burak\'tan tam 1 dakika sonra bu kez saatler 06.23\'ü gösterdiğinde kavganın diğer tarafı, milli futbolcu Arda Turan kameranın açısını giriyor. Ayakta durmakta zorluk çeken milli futbolcuyu etrafında bulunun 8 kişi durdurmakta zorluk çekiyor. Turan otobüs durağında bekleyen Berkay’ın yanına gitmek istiyor. Ama yanındakiler ikilinin sokakta kavga etmemesi için büyük çaba harcıyor.

Hatta devreye oyuncular Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak giriyor. Onlar da Arda Turan ile konuşarak, milli futbolcuyu sakinleşmeye çalışıyor. Saatler 06.25\'i gösterdiğinde durakta burnu kırık halde bekleyen Berkay taksiye bindiriliyor ve hastaneye götürülüyor. Arda Turan da Berkay\'ın hastaneye gittiğini öğrenince aynı hastaneye doğru yola çıkıyor.

HASTANEDE NELER YAŞANDI?

Saatler 06:24’ü gösterdiğinde Arda hastaneye geliyor. Yanında kardeşi Okan Turan var. Kapıdan girişi sırasında Arda\'nın belindeki kabarıklık dikkat çekiyor. Arda\'nın bir eliyle silah olduğu sanılan kabarıklığı tuttuğu da görülüyor. Diğer eliyle de perdelemeye çalışıyor. İkili seri adımlarla içeri giriyor.

Tam iki dakika sonra kameranın saati 06:26\'yı gösterirken, Berkay Şahin ve Arda Turan hastanenin check-up servisinde kadraja giriyor.

İkili bir koltuğa oturuyor sohbet etmeye başlıyor. Arda verdiği ifadeye göre, özür diliyor. Berkay’ın eşiyle ilgili bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi. O sırada hastane personeli de içecek servisi yaptı.

SİLAH DEFALARCA EL DEĞİŞTİRDİ

Tam 18 dakika sonra, saatler 06:44\'ü gösterirken Berkay ve Arda arasındaki tartışma hararetleniyor. Arda ifadesinde belirttiği gibi yanında getirdiği silahı, namlusuna mermi sürerek sehpanın üstüne atıyor. \"Bana inanmıyorsan bu silahla istediğini yapabilirsin\" diyor.

Şarkıcı Berkay, o silahı sehpadan aldıktan sonra \"Daha fazla rezilliğe gerek yok\" diyerek yanlarındaki koltuğun üstüne atıyor. Silah defalarca koltukta yer değiştiriyor. Saatler 06:47\'yi gösterirken, şarkıcı Berkay ifadesine göre Arda\'ya hatalı olduğunu ve özür dilemesi gerektiğini söylüyor. Bunun üstüne Arda sinirleniyor. Silahı bir kez daha alıyor. Ve yere tek el ateş ediyor. İkili o sırada yalnız. Kameranın da kör noktasındalar. Yerden seken mermi hastane içindeki bir printer\'e saplanıyor. Silah sesine rağmen odaya kimse gelmiyor.

Ancak Berkay ile Arda arasındaki tartışma bir kez daha hararetleniyor. Yaklaşık 5 dakika boyunca tartışan ikili yine geldikleri yoldan birlikte yürüyerek hastanenin check-up servisinden çıkıyor.

Saatler 07:07\'yi gösterirken Arda bu kez kalabalık bir grupla birlikte hastanenin acil servis kapısında görülüyor. O grubun içinde olan şarkıcı Murat Dalkılıç da kolunu Arda Turan\'ın omzuna atıyor. Hastaneden çıkış yapıyorlar. Berkay ise yanında koruması ve hastane görevlileri ile birlikte check-up servisine geri dönüyor. Arda\'nın ateş ettiği yeri gösteriyor. Onlarla birlikte merminin kovanını arıyor. O kovan daha sonra polisin olay yerinde yaptığı incelemede bulundu.



Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Eğlence mekanındaki olaylar

-Hastanedeki olaylar

-Hastanede olay sonrası çekilen fotoğraflar