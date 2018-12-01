DHA İSTANBUL- ( ek bilgiyle) - SULTANGAZİ'DE FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN KUYUMCUYA GASP GİRİŞİMİ

- Sultangazi\'de kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden kuyumcu, ara sokakta Gürcistan uyruklu belirtilen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı.

- Kuyumcunun elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

- Polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı.

- Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.

- Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL - İstanbul DHA

Sultangazi\'de soyguncuların saldırısına uğrayan kuyumcuyu sivil polisler kurtardı. Film sahnelerini aratmayan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi\'de akşam saatlerinde kuyumcu dükkanını kapattıktan sonra evine doğru yaya olarak giden Hasan Koç, ara sokakta Gürcistan uyruklu olduğu öne sürülen yüzü maskeli 4 soyguncunun saldırısına uğradı. Hasan Koç\'un elindeki çantayı almaya çalışan soyguncular, kendilerini takip eden polis tarafından durdurulmaya çalışıldı.

Hasan Koç\'un evine yakın gerçekleşen olayda bir araçla önünü kesen soyguncular, araçtan inerek kuyumcuya saldırmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Hasan Koç\'un imdadına polis yetişti. 4 soyguncuyu daha önce gerçekleşen başka bir olaydan dolayı takibe alan polis, yüzü maskeli soyguncuların kuyumcu Hasan Koç\'un saldırmasının ardından harekete geçti.

Polisi fark eden Gürcistan uyruklu soyguncular, geldikleri araca binerek olay yerinden kaçmaya başladı. Bu sırada sivil polis, kuyumcuyu soyguncu sanınca ilk olarak onu yakaladı. Ancak Hasan Koç polise soyguncuları işaret etti.

Bunun üzerine polis, soyguncuları bindikleri aracın lastiğine sıkarak durdurmaya çalıştı. Lastiği patlayan araç park halindeki bir araca çarptı. Olay sırasında polis soygunculardan birini yakalamayı başardı. Diğer üç soyguncu ise olay yerinden kaçmayı başardı.

Film sahnelerini aratmayan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASINDAN OLAY ANI

-Kuyumcunun yolunu kesmeleri

-Yaşanan kavga

-Polisin gelişi

-Kuyumcuyu polisin yakalaması

-Aracın kaçışı

-Polisin ateş açması

-Olay yerinden dey

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