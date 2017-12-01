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DHA İSTANBUL - (Ek bilgi ve Görüntülerle)TRT WORLD MUHABİRİ EVİNDEN DÜŞEREK ÖLDÜ

Zeki GÜNAL-Özgür EREN / İstanbul DHA İstanbul Beşiktaş'ta Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, arkadaşıyla kaldığı evinde 5'inci kattan düşerek hayatını kaybetti

01 Aralık 2017 00:36

Zeki GÜNAL-Özgür EREN / İstanbul DHA
İstanbul Beşiktaş\'ta Yeni Zelandalı TRT World muhabiri Yasmina Ryan, arkadaşıyla kaldığı evinde 5\'inci kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis gazeteci Ryan\'ın düşme nedenini araştırıyor.
Olay, Ortaköy, Dereboyu Caddesi\'nde saat 01.44 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, gazeteci Yasmina Ryan, akşam saatlerinde evine gitti. Birlikte kaldığı arkadaşıyla bir süre oturan daha sonra Ryan odasına geçti. Ryan\'ın ev arkadaşı duyduğu bir çığlık üzerine uyandı. Odasına baktığında da arkadaşı Ryan\'ın 5\'inci kattaki dairenin penceresinden düştüğünü fark ederek, polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yasmina Ryan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ryan\'ın cansız bedeni polis incelmesinin ardından Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.
Polis, düşme nedenini araştırırken Ryan\'ın ev arkadaşının ifadesine başvurdu. Ryan\'ın ev arkadaşının düşme anını görmediğini, sesler üzerine odaya koştuğunu söylediği öğrenildi. 
Ryan\'ın düşme anı güvenlik kameralarına yansıdı.
Cadde üzerinde esnaflık yapan Eyüp Ölmez, \"Benim yan komşum, devamlı müşterim. Olayın neden olduğunu bilmiyorum ama oradan kendini attığını söylediler. Kuru temizlemeci arkadaş olayı kameralardan görmüş. O kadarını biliyorum. Sırt üstü düştüğü kameralardan görünüyor\" diye konuştu

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Gazetecinin düşme anı
-Gazetecinin fotoğrafları
-Olay yerinden görüntü
-Komşusu ile röp.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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