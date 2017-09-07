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DHA İSTANBUL - EDİRNEKAPI'DA TRAFİK KAZASI 1'İ AĞIR 2 YARALI

  Çağatay KENARLI / İstanbul DHA Edirnekapı'da bir motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

07 Eylül 2017 13:20

 

Çağatay KENARLI / İstanbul DHA
Edirnekapı\'da bir motosikletle kamyonetin çarpışması sonucu 1\'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 karayolu Edirnekapı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Yılmaz Gemicioğlu\'nun kullandığı 34 AL 2694 plakalı motosiklet, Engin Güngör\'ün kullandığı 06 BG 8863 plakalı kamyonete TEM bağlantı yolu girişinde henüz belirlenemeyen bir sebepten çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Murat Yılmaz Gemicioğlu ve eşi Hatice Gemicioğlu yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler ağır yaralı motosiklet sürücüsü Murat Yılmaz Gemicioğlu\'na ilk müdahaleyi ambulansta yaptıktan sonra, hafif yaralı eşi Hatice Gemicioğlu ise olay yerinde yapılan müdahale sonrası çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 karayolu Cevizlibağ istikametinde kısa süreli trafik oluştuğu gözlendi.

Görüntü Dökümü:
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-Motosiklet sürücüsünün ambulanstaki görüntüsü
-Hafif yaralı Hatice Gemicioğlu\'nun görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin müdahalesi
-Polis ekiplerinden görüntü
-Yolda oluşan trafikten görüntü
-Genel ve detaylar


 

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