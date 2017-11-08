DHA İSTANBUL - E-5'İ KİLİTLEYEN ARAÇ YANGINI...

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Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA Maltepe'de, D-100 Karayolu üzerinde bir aracın yanması nedeniyle trafik kilitlendi

08 Kasım 2017 00:52

Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA
Maltepe\'de, D-100 Karayolu üzerinde bir aracın yanması nedeniyle trafik kilitlendi. Araç itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. 
Olay, 21.00 sıralarında D 100 Karayolu Maltepe Yetmiş evler Mevkii Ankara istikametinde meydan geldi. Yüksel Kormaz\'ın kullandığı 34 JG 7214 plakalı araçtan seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Araç sürücüsü Korkmaz, emniyet şeridine geçerek aracını durdurdu. Araç alev aldı. Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Araç yangını nedeniyle D-100 Karayolu\'nde yoğun trafik oluştu. 

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları
-Oluşan yoğun trafik

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