DHA İSTANBUL - DÜNYACA ÜNLÜ TASARIMCI SEVAN BIÇAKÇI'NIN BELGESELİ ÇEKİLDİ

İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Dünyaca ünlü mücevher tasarımcısı Sevan Bıçakçı\'nın hayatı ve sanatını konu alan \'İstanbul\'u Mücevhere Sığdıran Usta\' belgesel filminin gösterimi Kadir Has Üniversitesi\'nde gerçekleşti. Geceye Ara Güler, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu akademisyen, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı.

Yaptığı birbirinden ilginç mücevher tasarımlarıyla \'Yüzüklerin Efendisi\' olarak dünya çapında ünlenen Sevan Bıçakçı\'nın hayatı belgesel oldu. Ekim Medya\'nın bir yıl önce üstlendiği belgeselin gösterimi bu akşam Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü\'nde yapıldı. Geceye; Ara Güler, Gülben Ergen gibi ünlü isimlerin de bulunduğu akademisyen, sanat ve iş dünyasından birçok isim katıldı. Belgesel gösteriminden önce düzenlenen kokteylde Sevan Bıçakçı, davetlilerle bir araya geldi.



\"ÇIRAKLIĞIN SON NEFERLERİ GİBİYİZ\"

Gösterim öncesinde açıklamalarda bulunan Sevan Bıçakçı, belgesel teklifinin kendisine geçen yıl Kasım ayında sunulduğunu söyledi. İş yoğunluğundan dolayı söz konusu teklife sıcak bakmadığını belirten Bıçakçı, \"Hem yoğun çalışma tempom hem de benim çok tarzım olmayan bir şey için ama zaman içerisinde kendi ekip arkadaşlarımla yaptığım mesailerde, istişarede bugün baktığınızda yok olmakta olan bir çıraklığın son neferleri gibiyiz\" diye konuştu.



\"ŞİMDİ İYİ Kİ YAPMIŞIZ DEDİĞİMİZ BİR BELGESEL OLDU\"

Bıçakçı, sözlerini şöyle sürdürdü: Belki birilerine ışık tutmak için çok doğru olabileceğiniz düşündük. Yani ustalık çıraklık ilişkisinin yok olduğunu gördük. Bunun da bir eğitim modeli olduğunu biliyorum. Ben bu eğitim modeliyle bu hale geldim. Farklı bir üniversiteydi benim için ve yok olmaya yüz tutmuş bu sanatın çıraklarının, kalfalarının tekrar umutla bakabileceği bir belgesel olabileceğini düşündük. Zaman içerisinde de yapılan çalışma içimize sinmeye başladı. Hayallerimizin ötesinde iş çıkarttılar. Ortaya inanılmaz güzel bir belgesel çıktı ve içine bizi aldı. Şimdi iyi ki yapmışız dediğimiz bir belgesel oldu.



AHSEN DİNER: \"BELGESELİN BİR ÖZELLİĞİ DE İÇİNDE BİR ANLATICISININ OLMAMASI\"

Belgeselin senaristi Ahsen Diner, Sevan Bıçakçı\'nın hayatının sanatıyla birleşerek anlatıldığını kaydederek, \"Sevan Bıçakçı\'yı zaten tanıyorduk. Belgeselini yapmak Ümran\'ın aklına geldi. Aslında İstanbul üçlemesi yapıyoruz. Bu ikinci ayağı. Sevan Bey ile kontrat kurduk, sağolsun kabul etti. Belgeselde bir yüzük yapımı izleyeceksiniz. Sıfırdan bir taş ve onun yavaş yavaş 70 dakika boyunca gelişimi ve oluş halini göreceksiniz. Ona paralel olarak da Sevan Bey\'in hayatını çıraklıktan bugüne kadar hayatını yüzük yapımıyla paralel izleyeceksiniz. Belgeselin bir özelliği de içinde bir anlatıcısının olmaması. 70 dakika boyunca bütün röportajların birleşimini izliyorsunuz. Bu bakımdan da Türkiye\'de ilginç bir yer tutuyor. Bir örneğini Ara Güler\'de yapmıştık. Bu da ikinci oldu\" dedi.



ÜMRAN SAFTER: \"MÜTHİŞ USTALARLA VE ULUSLARARASI İSİMLERLE RÖPORTAJ YAPTIK\"

Belgeselin yapımcısı ve aynı zamanda yönetmeni Ümran Safter ise, önümüzdeki süreçte belgeseli uluslararası film festivaline göndermeyi planladıklarını söyledi. Belgeselde, 40\'a yakın dünyaca tanınan isimle röportaj yapıldığını aktaran Safter, \"Sevan Bıçakçı ile geçen sene Kasım ayında bir araya geldik. Bu projeden bahsettik kendisine. Sağolsun kırmadı. Ardından da Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü\'ne başvurduk. Nisan ayında olumlu yanıt aldık, ön hazırlıklarımıza başladık ve yeni bitirdik filmi. İlk gösterimimizi Kadir Has Üniversitesi\'nde gerçekleştiriyoruz. Filmde hem çocukluk arkadaşlarıyla hem ailesiyle, meslektaşlarıyla, Kapalıçarşı\'daki o müthiş ustalarla ve uluslararası isimlerle röportajlar yaptık. 40\'a yakın isimle röportajlar gerçekleştirdik. Bu proje 7 aylık bir sürecin ürünü. Önümüzdeki süreçte filmi uluslararası film festivallerine göndermeyi planlıyoruz. Umarım olumlu yanıtlar alırız. Dünyada İstanbul\'u tanıtan, İstanbul\'un ruhunu anlatan o kadar az kişi var ki, o yüzden bu filmi yapmaktan müthiş bir mutluluk duyuyoruz\" dedi.



GÜLER SABANCI\'DAN MARC PORTER\'A 40 YAKIN KİŞİYLE RÖPORTAJ

Çekimleri 7 ayda tamamlanan belgeselde; Sevan Bıçakçı\'nın ailesi, yakın arkadaşları, Kapalıçarşı\'daki ustaları, tasarımcılar, koleksiyonerler ve akademisyenlerden oluşan 40\'a yakın kişinin röportajlarına da yer veriliyor. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, yönetmen Yavuz Turgul, New York Times editörü Susanne Fowler, Victoria And Albert Müzesi kıdemli küratörü Tim Stanley, Amerikalı ünlü iş kadını Berth Dozoretz, Christie\'s Amerika Başkanı Marc Porter ve Minyatür sanatçısı Hasan Kale; Sevan Bıçakçı\'nın sanatıyla ilgili görüşlerini izleyicilerle paylaşıyor.



MÜCEVHER USTASININ SIRA DIŞI SANAT YAŞAMI

Dünyaca ünlü bir mücevher ustasının sıra dışı sanat yaşamını konu alan belgesel, mesleğe 12 yaşında çırak olarak başlayan ve Kapalıçarşı\'nın 600 yıllık mücevher geleneğine kafa tutarak kendisine özgü bir yol izlemeyi tercih eden Bıçakçı\'nın hikayesini ele alıyor. Tamamen el işçiliğiyle; negatif heykel, resim, mine, hat, kakma, mikro-mozaik gibi tekniklerden faydalanarak ortaya çıkardığı yüzüklerinin içine İstanbul\'un zengin kültürel mirasını sığdıran Bıçakçı\'nın; trendlere ve maliyete aldırmadan, satış kaygısı taşımadan yaptığı çalışmalar; belgeselde zümrüt bir yüzüğün tasarım ve yapım sürecine paralel olarak anlatılıyor. Filmin arka planında ise çok kültürlü İstanbul\'a ve Kapalıçarşı\'nın yüzyıllardır devam eden geleneksel usta-çırak ilişkisine yer veriliyor.



MÜZİKLER BIÇAKÇI\'NIN KARAKTERİ VE İSTANBUL RUHUNA UYGUN

Müziklerini Sevan Bıçakçı\'nın karakterine ve İstanbul\'un ruhuna uygun besteler yapan Derya Türkanöncülüğünde; Ara Dinkjiyan, Cihat Aşkın, Erdal Akyol, Dilek Türkan ve Baki Duyarlar gibi değerli müzisyenlerin yaptığı belgesel, 11 Kasım 2017 tarihinde Ankara Cer Modern\'de de izleyiciyle buluşacak. Ekim Medya tarafından İngilizce bir kopyası da hazırlanan belgesel, dünyadaki çeşitli festival ve özel gösterimlerde Sevan Bıçakçı\'nın büyüleyici sanatını izleyicilere aktarmaya da hazırlanıyor.