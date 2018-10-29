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DHA İSTANBUL - DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NDAN KAŞIKÇI CİNAYETİ AÇIKLAMASI (1)

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi

29 Ekim 2018 15:52

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul\'da Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruya cevap verdi.
Çavuşoğlu, \"Olayın sorumluları Suudi Arabistan\'da tutuklandı. Onların da yürüttüğü bir soruşturma var. Bu konuda başsavcıların bilgi paylaşımı ve birlikte çalışmalarının da faydasını görüyoruz. Bu iş birliğinin devam etmesi gerekiyor ama zamana yayma ya da oyalama gibi olmasın. Bizim derdimiz bu. Bir an önce bu soruşturma neticelensin. Tüm dünya merak ediyor. Tüm gerçekler ortaya çıksın\" dedi.

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-Çavuşoğlu\'nun açıklaması

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