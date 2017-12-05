DHA İSTANBUL - DİNK CİNAYETİNDE KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ DAVASINA DEVAM EDİLDİ...

TUTUKLU SANIK METİN YILDIZ: 6 AY ÖNCE HAYAL\'İN DİNK\'İ ÖLDÜRMEYİ PLANLADIĞI BİLGİSİNİ İLETTİM...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma görevlileri ve eski emniyet görevlilerinin yargılandığı 85 sanıklı davaya devam edildi. Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan tutuklu sanık Metin Yıldız savunmasında, cinayetten 6 ay önce \"Yasin Hayal\'in Hrant Dink\'i öldürmeyi planladığı\" bilgisini Trabzon İl Jandarma Komutanı sanık Albay Ali Öz\'e ilettiğini söyledi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada, eski emniyet müdürü Ramazan Akyürek, Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'ün aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Duruşmada, tutuklu sanık dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü Metin Yıldız savunmasını yaptı. Sanık Yıldız, Dink cinayetinden 6 ay önce dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz\'e hitaben, \"Arkadaşların elde ettikleri önemli bilgiler var. Yasin Hayal, Hrant Dink isimli gazeteciyi öldürmeyi planlamış\" dediğini ve Öz\'ün de kendisine, \"Sonra görüşelim\" cevabını verdiğini söyledi. Ertesi gün sanık albay Ali Öz, not aldığı küçük bir kağıtla komutanı Ali Öz\'ün odasına girdiğini anlatan sanık Yıldız, \"Söylenen bilgileri tamamen, düzgünce izah ettim. \'Bilgileri kim verdi?\' dedi. \'Coşkun İğci isimli şahıs, Veysel Şahin\'in tanıdığı kişi\' dedim. \'Tamam baksınlar o zaman\' dedi. Tekrar emir vermedi, \'Sonra emir veririm\' şeklinde beyanı oldu\" dedi. Sanık Yıldız, Dink\'in öldürüleceği bilgisini komutana ilettikten sonra emir beklediğini ve diğer görevlerine yoğunlaştığını, ek görevleri nedeniyle ilettiği bilgiyi takip edemediğini ve bu konuda komutanından bir emir talimat almadığını da ifade etti.

\"İSTİHBARAT KUSURU VARDIR\"

Cinayetin işlenmesinden sonra komutanın yönlendirmesi üzerine il emniyete gittiğini söyleyen sanık Metin Yıldız, \"Şube müdürleri oradaydı. Bir hengame vardı. Daha sonra il merkez gazinodaki odamda toplandık. Gazi Günay, 156 jandarma harekat merkezine yapılan ihbarın içeriğini de getirdi. Cinayetten sonra edinilen bilgiler haber kayıt bildirim formu üzerine eklendi. Okan Şimşek\'e, \'ilk söylediğinde bu kadar bilgi yoktu\' dedim. \'Yasin Hayal\'e para gönderildiği gibi bilgileri ben size söyledim, siz de ilettiniz\' dedi. Ben de, \'Bu kadar teferruatlı olduğunu hatırlamadım\' diye söyledim. Çünkü yazılı bilgi değildi, bilgiler havada kaldı. Yasin Hayal\'in ve 3-4 kişinin bu eylemi gerçekleştireceği kesindi. İstihbarat kusuru vardır, bunun bir mazereti yok\" diye konuştu.

\"BİLDİRME YETKİM YOK\"

Sanık Metin Yıldız, cinayetten 6 ay önce Temmuz ayında elde ettikleri bilgiyi yetkisi olmadığı için gönderemediğini ve jandarma komutanının imzası olmayan haber kayıt formunu istihbarat müdürünün gönderme yetkisinin olmadığını söyleyerek \"Bildirme yetkim yok. Bildirilmesi için teklif ettim. Komutan, \'Hazırlayıp getir\' demediği için kendi başıma bildiremezdim. Bana, \'yapma\' demedi, bir şey söylemedi\" dedi. Haber kayıt formunun gönderilme maksadının suçların tespitine yönelik olduğunu ve suç kapatmanın hedeflenmediğini öne süren sanık Yıldız, \"Cinayetten 6 ay önce Coşkun İğci\'den alınan bilgiyi gizleyecek olsam haber kayıt formu gönderilmesini neden sağlayayım? İstihbarat zaafiyetini gizlemek için verdiğim iddiası doğru değil. Çünkü ortada istihbarat zaafiyeti yok. Zaten 6 ay öncesinden bilgi alınmıştır ancak bilgi değerlendirilmemiştir. Bunun nedeni de ben değilim. Hiç gönderilmeseydi bana böyle bir soru sorulmayacaktı\" şeklinde konuştu.

\"MÜFETTİŞ İFADESİNDEN SONRA AKTİF BİR GÖREVİM OLMADI\"

Cinayet sonrasında müfettişlerin Trabzon\'a geldiğini, \"Coşkun İğci\'nin bilgileri cinayetten sonra verdiğine yönelik müfettişlere ifade vermesi gerektiği\" yönünde sanık albay Ali Öz\'ün emri üzerine bu şekilde ifade verdiğini söyleyen sanık Metin Yıldız, \"Evet kanunsuz bir emir yerine getirilmemeli, farkındayım. Hata yaptığımı da söylüyorum. O dönem tecrübesizliğim ve acemiliğim var. Eşimle ilgili sağlık problemleri vardı. Ali Öz gerekli kolaylığı sağlamıştı bana, ona gönül borcum oldu. İfademi müfettiş Şükrü Yıldız aldı. \'Trabzon emniyeti görevini çok iyi yaptı. Görevini yapmayan sen ve istihbarat şubesidir\' demişti. Bu lafı hiç unutmuyorum. Komutanımın emriyle o ifadeyi verdim. Belki günü kurtardım ama Coşkun İğci ifade verecekti zaten. Yanlış bilgi verdiğimiz ilerde ortaya çıkacaktı bunu da biliyordum. Sonra Ali Öz tayin için dilekçe yazmamızı istedi. Gazi, Okan ve Veysel ile birlikte il dışına tayinimiz çıktı. Müfettiş ifadesinden sonra da aktif hiç bir görevim olmadı\" dedi. Duruşmaya, sanık Ali Öz\'ün ifadesiyle devam edilecek.

