DHA İSTANBUL - DEVREMÜLK MAĞDURLARI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

\"TÜRKİYE ÇAPINDA 500 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR\"

Haber - Kamera: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Türkiye\'nin çeşitli illerinden aldıkları termal devremülkler nedeniyle mağdur olduklarını öne süren bir grup, İstanbul Adalet Sarayı\'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Mağdurlarının kurduğu derneğin başkanı Sevinç Öğnü, termal devremülk aldıklarını ancak sözleşme yaptıkları kişiler tarafından mağdur edildiklerini iddia ederek, \"Burada evini satıp alanlar var, kredi çekip alanlar var. Türkiye çapında 500 bine yakın mağdur insan var. Benim ait olduğum termalde 20 bine yakın mağdur var. İnsanlar satış iptalleri yapıyor ücretleri ödenmiyor. Tesisler üzerine şirket ortakları tarafından icralar konuluyor, hiç kimse parasını alamıyor\" dedi.

\"MAĞDURUZ, HAKLIYIZ, HAKKIMIZI İSTERİZ\"

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nın karşısında bir araya gelen mağdurlar, \"Mağduruz, haklıyız, hakkımızı isteriz\" şeklinde slogan attı. Grup adına açıklamayı yapan Akkuş Termal Üyeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sevinç Öğnü, Türkiye\'nin değişik illerinden geldiklerini belirterek, \"Bizler Türkiye\'de yeraltı zenginliği olarak termal suların değerlendirilip insanlara hem sağlık olarak hem de yatırım amaçlı bu projelerden yer aldık. Ama bu yolda bizler kandırıldık. Bize, şu anda geçerli olmadığını söyledikleri satış sözleşmeleri ile satışlar yaptılar. Devlet de bu termaller üzerindeki denetimini yeterince yapmadı ve bu insanların hepsini mağdur etti\" dedi. Türkiye\'nin çeşitli illerindeki vatandaşlara devremülk satışı yapılarak mağdur edildiklerini belirten Öğnü, \"Mesela Afyon, Ankara\'daki bir termale Aydın\'dan, Diyarbakır\'dan satışlar yapıldı ve sizler hiç gelmeyin, biz sizlere kira bedeli göndereceğiz dediler. Zamanla bu sözlerin hiçbiri tutulmadı. Projeyi oluşturan insanlar kendileri için bunu zenginleşme aracı olarak kullanmaya başladılar\" iddiasında bulundu.

\'TÜRKİYE ÇAPINDA 500 BİNE YAKIN MAĞDUR VAR\'

Bazı mağdurların evini satarak, bazılarının da kredi çekerek bu projelerden devremülk aldığını söyleyen Öğnü, \"Türkiye çapında 500 bine yakın mağdur insan var. Benim ait olduğum termalde 20 bine yakın mağdur var. İnsanlar satış iptalleri yapıyor ücretleri ödenmiyor. Tesisler üzerine şirket ortakları tarafından icralar konuluyor, hiç kimse parasını alamıyor\" diye konuştu. Bugüne kadar yaptıkları suç duyurularının takipsizlik kararı ile sonuçlandığını söyleyen Öğnü, \"Biz bugün yine bulunacağız. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Adalet Bakanlığı\'ndan, Turizm Bakanlığı\'ndan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'ndan bu konuya el atmasını ve bu durumu düzeltmesini, gerekirse kayyum yöntemi ile buraların yönetimi hissedarlara devretmesini, bitmeyen inşaatları da alacaklarımıza karşılık bize versin biz bitirelim, ülkemize güzel şeyler kazandıralım. Ama bir kişi bizim sırtımızdan zengin olmasın, mal mülk sahibi olmasın\" ifadelerini kullandı.

\'TERMAL VAR AMA KALACAK YERİMİZ YOK\'

Mağdurlardan Zahide Çobanoğlu, 2010 yılında 8 bin 500 lira nakit ödeme ile bir devremülk projesine dahil olduğunu belirterek, \"Hiç yararlanamadım. Gittiğimde de hep para ödedim. Şimdi 100 Euro istediler. Gitmedim şimdi. Gitsem de zaten kalacak yer yok. Termal var ama kalacak yerimiz yok. Başka yer gösteriyorlar orda da sıcak su olmadığı için gitmedim\" dedi.

Mağdurlar, basın açıklamasının ardından suç duyurusunda bulundu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Mağdurların ellerinde tapular ve sözleşmeler ile slogan atmaları

Mağdurlar adına basın açıklaması yapılması

Mağdurlar ile mini röportaj

Açıklamadan görüntü

Genel ve detay görüntü

