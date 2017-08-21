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DHA İSTANBUL -  DENİZ SEKİ'DEN TAHLİYE SONRASI İLK KLİP

  Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) “Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yaklaşık 3 yıldır hapiste olan ve geçtiğimiz Haziran ayında tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, “Bal Saklıyor" şarkısının klibini sevenleriyle buluşturdu

21 Ağustos 2017 17:59

 

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)
“Uyuşturucu ticareti yapmak\" suçundan yaklaşık 3 yıldır hapiste olan ve geçtiğimiz Haziran ayında tahliye olan şarkıcı Deniz Seki, “Bal Saklıyor\" şarkısının klibini sevenleriyle buluşturdu.
Üç yıllık suskunluğunu “Şükür Kavuşturana\" adlı albümle bozan Deniz Seki, tahliye sonrası ilk klibini albümde yer alan “Bal Saklıyor\" adlı şarkısına çekti. Muğla Akyaka\'da Nihat Odabaşı yönetmenliğinde iki günde çekilen klip için tüm kıyafetleri özel olarak dikilen Seki, “Hayatı ve özgürlüğü kucaklayan bir klip yaptık\" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-“Bal Saklıyor\" şarkısının klibi
 

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