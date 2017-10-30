DHA İSTANBUL - DENİZ SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Marmara denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.

Şehir Hatları\'ndan yapılan açıklama, \"18:15 Bostancı-Karaköy ve karşılığı olan 19:05 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir\" denildi. Ayrıca Saat 18:30 Beşiktaş-Adalar seferinin de iptal edildiği kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise iptal edilen seferlerini şöyle açıkladı;

16:45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

11:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü

19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

19:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

20:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

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-Beşiktaş iskelesinden dataylar