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DHA İSTANBUL - DENİZ SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA Marmara denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti

30 Ekim 2017 21:51

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA
Marmara denizindeki lodos nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı seferlerini iptal etti.
Şehir Hatları\'ndan yapılan açıklama, \"18:15 Bostancı-Karaköy ve karşılığı olan 19:05 Karaköy-Bostancı seferimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir\" denildi.  Ayrıca Saat 18:30 Beşiktaş-Adalar seferinin de iptal edildiği kaydedildi.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ise iptal edilen seferlerini şöyle açıkladı;
16:45 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü
11:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
18:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
18:20 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
18:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
18:45 Bostancı - Yenikapı - Bandırma Deniz Otobüsü
19:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
19:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
19:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
20:00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot
20:00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot
21:00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü

Görüntü Dökümü:
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-Beşiktaş iskelesinden dataylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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