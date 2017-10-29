DHA İSTANBUL - DEMOKRASİ, CUMHURİYET VE ŞEHİTLER ANITI BEŞİKTAŞ'TA AÇILDI...

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Anadolu yakasından sonra Avrupa yakasında da bir anıta kavuştu. Bu kez anıtın merkezi Beşiktaş Ortaköy. Beşiktaş Belediyesinin açtığı anıta \'Demokrasi Cumhuriyet ve şehitler anıtı\' adı verildi. Anıtın kitabelerinde Kurtuluş Savaşı, Kore, Kıbrıs ve Terörle Mücadele Şehitleriyle birlikte 15 Temmuz şehitlerinin adları da yazıldı. Göğe yükselen 249 elden oluşan anıtın üzerinde ay ve yıldız ortasında da Türkiye haritası bulunuyor. Haritanın üzerinde de Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet kabartmaları yer alıyor.

BİRLEŞTİRİCİ BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞTIK

Törende konuşan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar. \"Dışarıdan ve içeriden gelecek her türlü tehdite karşı birazcık milli şuuru olan herkes tavrını net olarak ortaya koymalıdır\" dedi. Türkiye\'nin dahili ve harici düşmanlarla mücadele ettiğini tekrarlayan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, \"Birliktelik için el üstüne el koymaya ihtiyacımız var. Bizi 15 Temmuz\'a taşıyan süreç ve o süreci inşaa edenler. 15 Temmuz\'u da istismar ediyorlar. Biz bu istismar eden anlayışa karşın onları da kucaklayan ama birleştirici bir mesaj vermeye çalıştık\" diye konuştu.

\"15 TEMMUZ CUMHURİYETİN TEMELİNİ KÖKLEŞTİRMİŞTİR\"

Anıtın 19 Ekim\'den açılmaması için partisinden baskı gördüğü iddialarını yalanlayan Hazinedar, \"Tam aksine. O nifak tohumlarını ekmeye çalışanlar aslında değerlerimize saldırıyorlar\" dedi. Bütün değerlere saygı duymalarından birilerinin rahatsız oduğunu söyleyen Hazinedar, \"Sayın Cumhurbaşkanı karşıda 15 Temmuz anıtını açarken, hemen birkaç saat öncesinde biz temel attık. 15 Temmuz\'da aslında gerçekleşen şey, Cumhuriyet\'e sahip çıkmaktır. 15 Temmuz Cumhuriyet\'in temelini kökleştirmiştir. Bizim Batuhan Ergin\'imiz, Şenol Salman\'ımız ve diğer şehitlerimizin her birinin kanı, Cumhuriyet ve Demokrasinin kökleşmesini sağlamaktadır\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Anıttan detay görüntüler

- Törenden detaylar

- Anıtın açılışı

- Hazinedar\'ın açıklamaları

