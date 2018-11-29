DHA İSTANBUL - DEMET ŞENER'E MAHKEMEDEN KÖTÜ HABER

Hayati ARIGAN-İSTANBUL(DHA)

Demet Şener\'in evlilik birliği içerisinde kocası İbrahim Kutluay ile yasak aşk yaşadığı gerekçesiyle Edvina Sponza\'ya açtığı 500 bin TL\'lik tazminat davasını İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi reddetti.

Eski manken Demet Şener, eski milli basketbolcu eşi İbrahim Kutluay\'la evlililiğini yıktığı iddiasıyla Edvina Sponza\'ya 500 bin TL talepli manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi\'ndeki davanın bugün görülen duruşmasına Demet Şener\'in avukatı Nezihe Hıdıroğlu ve Edvina Sponza\'nın avukatı katıldı. Avukat Nezihe Hıdıroğlu açtıkları davanın, evlilik dışı ilişkiye dayanmadığını, Edvina Sponza\'nın doğrudan Demet Şener\'i hedef aldığını belirtti. Sponza\'nın el yazısı notları ve iç çamaşırlarını, şoförü ile Demet Şener\'e gönderdiğini ileri süren avukat Hıdıroğlu, \"Telefonla da \'Bunu kocan bana aldı\' diyerek, doğrudan kişilik haklarına saldırıda bulunmuştur. Demet Şener ağır travma geçirmiştir. Bu dava öteki kadın davası değildir. Karşı tarafın sunduğu Yargıtay içtihatları bu dava ile ilgili değildir. Davamızın kabulüne karar verilsin\" dedi. Sponza\'nın avukatı ise davanın evlilik dışı ilişkiye dayandırılarak açıldığını, bununla ilgili Yargıtay Genel Kurulu\'nun içtihatları bulunduğunu belirterek, davanın reddini istedi. Mahkeme gerekçesini sonradan açıklamak üzere davanın reddine karar verdi.

YARGITAY: \'ÖTEKİ KADIN\'DAN TAZMİNAT İSTENEMEZ!

Aldatan eşin sevgilisinin, aldatılan eşe manevi tazminat ödemesi, içtihat kararı verilerek kaldırıldı. Anayasa Mahkemesi\'nden sonra Yargıtay Büyük Genel Kurulu (İçtihatı Birleştirme Kurulu) da geçtiğimiz Temmuz ayında “Sevgiliden (üçüncü kişi) manevi tazminat istenemezö yönünde karar vermişti.

