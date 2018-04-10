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DHA İSTANBUL - DAVUTPAŞA PATLAMASI DAVASI SİL BAŞTAN

* MAHKEME HEYETİNE SESLENDİ: SİZİN VERECEĞİNİZ KARAR İŞÇİ CİNAYETLERİNE 'DUR' DİYECEK * MAHKEME, YARGITAY'IN BOZMA İLAMINI İNCELEMEYE ALDI Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA Davutpaşa'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişi

10 Nisan 2018 21:25

* MAHKEME HEYETİNE SESLENDİ: SİZİN VERECEĞİNİZ KARAR İŞÇİ CİNAYETLERİNE \'DUR\' DİYECEK

* MAHKEME, YARGITAY\'IN BOZMA İLAMINI İNCELEMEYE ALDI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA
Davutpaşa\'da 31 Ocak 2008 tarihinde 21 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı maytap atölyesi patlamasına ilişkin davanın Yargıtay\'ın bozma kararının ardından ilk duruşması yapıldı. Söz alan sanıklar, Yargıtay\'ın bozma kararına uyulmasını
talep etti. İSKİ ve BEDAŞ yetkilileri  hakkında abonelik işlemlerinin yapımı sırasında görev yapan şahısların tespit edilerek suç duyurusunda bulunulmasına  karar veren mahkeme heyeti,  Yargıtay\'ın bozma ilamına uyulması hususunda dosyanın incelemeye alınarak gelecek duruşmada  karar verilmesine hükmetti. Yargıtay, 10 sanık hakkında verilen kararı 7 sanık yönünden bozulmasına hükmetmişti. 3 sanık hakkında verilen beraat kararını onamıştı. 

İLK DURUŞMASI YAPILDI
Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanıklar dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü  Hatice Küçükakyüz,  dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Rüstem Tekin,  dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal ve dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri  Şevket Yıldırım  ile taraf avukatları hazır bulundu. Patlamada hayatını kaybedenlerin yakınları ile patlamada yaralananlar da duruşmaya \"Müşteki\" sıfatıyla duruşmaya katıldı. 

AVUKATLAR: YARGITAY BOZMA İLAMINI KABUL ETMİYORUZ
Duruşmada söz alan şikayetçilerin avukatı Özlem Özkan, \"Yargıtay bozma ilamını kabul etmiyoruz. Yargıtay bozma ilamı sanıkların cezalandırılmamasını istemektedir. Onlarca ölen yaralanan insanın olduğu vahim olayda sorumlu olan kişilerin görevi kötüye kullanma suçunu işlediği düşünülemez. Ayrıca dava dosyasında yargılaması yapılmayan İSKİ ve BEDAŞ yetkililerinin tespiti ile haklarında yasal işlem yapılmasını ve mahkemenin önceki kararında direnilmesini talep ediyorum\" dedi. Avukat Berrin Demir de \"Olay mağdurları uzun zamandır hak ve adalet arayışındalardır. Yargıtay bozma ilamını kabul etmiyoruz\" diye konuştu. Avukat Nermin Kaplan da \"Dava konusu olay vahim bir olaydır.  Bir çok insan ölmüş bir çok insan da yaralanmıştır.Yaralanan bir çok mağdur da ciddi organ kayıpları vardır. Bu nedenle yalnızca kendileri ile değil aileleri ile birlikte mağduriyeti yaşamışlar ve yaşamaya devam etmektedirler. Her ne kadar önceki karar hukuk ve kamu vicdanını tam olarak tatmin etmemiş olsada önceki kararda direnilmesini talep ediyoruz\" ifadelerini kullandı.   Söz alan diğer avukatlar da  Yargıtay bozma kararını kabul etmediklerini belirtti. 

MÜŞTEKİ MAHKEME HEYETİNE ŞÖYLE SESLENDİ: VERECEĞİNİZ KARAR İŞÇİ CİNAYETLERİNE DUR DİYECEK
Müşteki Hakkı Güleç de meydanda gelen patlamada kardeşinin hayatını kaybettiğini belirterek, \"Olay tarihinden itibaren yalnızca kendimiz için değil başka mağduriyetlerin yaşanmaması acıların çekilmemesi  için adalet ve vicdan nöbeti tutuyoruz. Bu iş kazası değil, cinayettir. Sizin vereceğiniz karar işçi cinayetlerne \'dur\' diyecek. Tek beklentimiz adaletin sağlanmasıdır. Yargıtay bozma ilamına uyulmamasını talep ediyorum\" dedi. Söz alan diğer müştekiler de Yargıtay bozma ilamını kabul etmediklerini söyledi.

SANIKLAR: YARGITAY BOZMA İLAMINA UYULSUN
Söz alan sanık Hatice Küçükakyüz, \"Yargıtay bozma ilamına uyulsun. Görevi kötüye  kullanma suçundan beraatime  karar verilsin\" dedi. Sanık Şevket Yıldırım da \"İmar müdürlüğü görevinde bulundum. Görevimi yaptım ve emekliye ayrıldım. İmar müdürünün dava konusu patlamanın meydana geldiği iş yeri ve benzeri iş yerlerini denetleyeceğine ilişkin herhangi bir yasal hükümlülük yoktur. Yargıtay bozma ilamına uyulmasını ve Yargıtay\'ın belirtmiş olduğu görevi kötüye kullanma suçundan da beraatime karar verilmesini talep ediyorum\" ifadelerini kullandı. Sanıklardan Feruz Kutsal ve Rüstem Tekin de Yargıtay\'ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. 

MAHKEME SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASINA KARAR VERDİ
Mahkeme heyeti bir kısım şikayetçi avukatlarının dava konusu olayla ilgili sorumlulukları olduğunu beyan ettiği İSKİ ve BEDAŞ yetkilileri hakkında abonelik işlemlerinin yapımı sırasında görev yapan şahısların tespiti ile gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Yargıtay bozma  ilamına uyulması hususunda tarafların iddia ve beyanları nazara alınarak dosyanın incelemeye alınarak gelecek duruşmada  karar verilmesini kararlaştırdı. Duruşma Temmuz ayında ertelendi.  

DAVANIN GEÇMİŞİ
Davutpaşa\'da 31 Ocak 2008 tarihinde maytap atölyesinde meydanda gelen patlamada  21 kişinin hayatını kaybetti, 115 kişi de yaralandı.  Patlamanın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma sonunda 10 sanık hakkında dava açtı. 
Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi yargılama sonunda 14 Temmuz 2014 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme heyeti, dönemin Zeytinburnu Belediyesi Ruhsat ve Denetleme Müdürü  Rüstem Tekin ile dönemin Zabıta Müdürü Feruz Kutsal\'ı 7\'şer yıl 6\'şar ay, bina sahipleri Remzi ve Resul Koçyiğit kardeşleri de 5\'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürleri Şevket Yıldırım ve Servet Kırna\'ya 4\'er yıl 2\'şer ay hapis cezası verilirken,  bu cezalar 30\'ar bin 400\'er lira para cezasına çevrildi. Dönemin İmar ve Şehircilik Müdürü Hatice Küçükakyüz\'ün  2,5 yıllık hapis cezası da 18 bin 200 liraya çevrildi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürü Atakan Tanış ile patlamanın olduğu atölyede işçi olarak çalışan Hasan Altay ise beraat etti. 

KARAR YARGITAY\'A TAŞINDI
Bu karar üzerine ölenlerin aileleri Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği kararı temyiz ederek davayı Yargıtay\'a taşındı. Yargıtay 12. Ceza Dairesi  Murat Aydın, Atakan Tanış ve Hasan Altay hakkında verilen beraat kararlarını  onadı. \"Taksirle öldürme\" suçundan para cezasına  çarptırılan  Servet Kırna, Şevket Yıldırım ve  Hatice Küçük Akyüz\'ün suçlarının “İhmal suretiyle görevi kötüye kullanmak\" suçu kapsamında  değerlendirilmesi gerektiği belirtildi. Servet Kırna hakkında 5 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu belirtilerek davanın  düşmesine karar verilmesi istendi.. “Taksirle öldürmek\" suçundan 7\'şer yıl 6\'şar ay ceza verilen sanıklar Rüstem Tekin ve Feruz Kutsal hakkındaki suçun “görevi kötüye kullanmak\" kapsamında  değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek bu karar da bozulmuştu.Diğer 2 sanık için ise karar bozulmuştu. 

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-Olayla ilgili arşiv görüntüler

 

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