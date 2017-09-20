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DHA İSTANBUL - DAMADA "BİTCOİN" ARACILIĞIYLA 30 DOLAR TAKTI

İSTANBUL DHA İstanbul Avcılar'daki bir bir düğünde arkadaşı damada takı yerine "Bitcoin" hesabı aracılığıyla 30 dolar para gönderdi

20 Eylül 2017 03:16

İSTANBUL DHA
İstanbul Avcılar\'daki bir bir düğünde arkadaşı damada takı yerine \"Bitcoin\" hesabı aracılığıyla 30 dolar para gönderdi. \"Bitcoin\" aracılığıyla takı işlemi cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.
Avcılar\'da, önceki gün bir düğün salonanda, Demet Sarıaltun ile Enes Kolukırık çiftinin düğününde takı merasimi sırasında ilginç anlar yaşandı. Sahneye çıkan damadın arkadaşı Bilal Temur, önce düğün hediyesi olarak geline 100 lira taktı. Ardından cebindeki akıllı telefonu çıkaran Temur, \"Bitcoin\" hesabı aracılığıyla damadın hesabına 30 dolar yolladı. Damadın yollanan paranın gelip gelmediğini cep telefonundan kontrol etmesi de görüntülere yansıdı.

SANAL PARA BİRİMİ \"BİTCOİN\"
Bitcoin, her yerde, herkese anında ödeme imkanı veren, internet kullanıcıları arasında zaman ve mekandan bağımsız para transferine yarayan \"sanal para birimi\" olarak kullanılıyor. Bitcoinler dijital ortamda alınıp satılabiliyor, diğer para birimleriyle takas edilebiliyor. Ödemeler birkaç saniyede tamamlanıyor. Bitcoin ağı, merkezi olmadığından herhangi bir denetleyicisi yok. Ağa bağlı tüm bilgisayarlar, aynı programı kullanarak bütün işlemleri görüyor. İlk kez 2008 yılında bilişim uzmanlarınca gündeme getirilen Bitcoin, 2009 yılında kullanılmaya başlandı.

Görüntü Dökümü:
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
-Bilal Temur\'un geline 100 lira takması
-\"Bitcoin\" aracılığıyla damada takı takılma anı
-Damadın cep telefonu aracılığıyla paranın gelip gelmediğini kontrol etmesi

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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