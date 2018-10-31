DHA İSTANBUL - DALAN: TEKRAR SİYASETE GİRİP DE BAŞIMA BİN TÜRLÜ SIKINTI ALMA NİYETİM YOK

Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) YEDİTEPE Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, MHP’nin kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı göstereceği ddialarıyla ilgili olarak ”Olsa da herhangi bir şekilde kabul etmem söz konusu değil. “dedi.

Dalan yaptığı açıklamada “Çünkü bundan aşağı yukarı 29 yıl evvel, İstanbul Belediye başkanlığı yaptım. 5 yıl belediye başkanlığı yaptım. 11 buçuk yıl bin küsür davaya girdim çıktım. Çok şükür Allah’a hepsini kazandım ve siyaseti kapattım. Bitti. Hala kumpas davasından ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanıyorum\" diye konuştu.

SİYASETE GİRMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM

\"Tekrar siyasete girip de başıma bin türlü sıkıntı alma niyetim de yok\" diyen Dalan, şöyle konuştu:

\"Kaldı ki şu anda Yeditepe Üniversitesi’nde son 15 yıldır çok derin bilimsel araştırmalar yapıyoruz. Bugün itibariyle İstanbul’un ve dünyanın ilk mikroba karşı en ziyade dirençli hastanesini açıyoruz. Bugün basın toplantısını yaptım bir gün sonra da açılışını yapacağız. Böyle mutlu işlerle çalışırken İstanbul’a gerekli olan bütün hizmetleri vermişken \'Allah’tan başka bir dert mi arıyorum başıma\' Ben İstanbul’un dışında Türkiye’nin dışında bütün insanlığa faydalı olacak temel bilimsel çalışmalar yaparken herhalde aklımı peynir ekmekle yemedim ki tekrar siyasete döneyim. Onun için siyasete meraklı olan arkadaşlar devam etsinler, ülkeye millete hizmet etmeye devam etsinler. Ben o kulvarda değilim. Şu anda bilim, sağlık konuları kulvarındayım. Sadece ülkemize değil kalıcı insanlığa hizmet edecek patentler ve araştırmalar arka arkaya sıralıyoruz. Allah önümüzü açık etsin. Allah siyasete girenlerin önlerini de açık etsin. Bu kadar söyleyeceklerim. Benden uzak dursunlar. Haberim olmadan da böyle spekülasyonlar yapmasınlar.”

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