T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MARDİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU..

  Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset biliminin ve sosyolojinin üstadlarından biri olarak değerlendirilen Prof

07 Eylül 2017 16:02

 

Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset biliminin ve sosyolojinin üstadlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Şerif Mardin\'in ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin\'i bugün telefonla aradı. Prof. Mardin\'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına da başsağlığı diledi. Türkiye\'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Mardin\'in geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti. Merhumun oğlu Osman Mardin\'in ise ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ALTUNCURecep Tayyip ErdoğanProfMardinCumhurbaşkanlığıCumhurbaşkanı ErdoğanOsman MardinProf MardinAllahTürkiyeCumhurbaşkanı Erdoğan Prof MardinMerhumun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24