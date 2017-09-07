DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MARDİN AİLESİNE TAZİYE TELEFONU..

Özgür ALTUNCU, İstanbulDHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyaset biliminin ve sosyolojinin üstadlarından biri olarak değerlendirilen Prof. Şerif Mardin\'in ailesine taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumun oğlu Osman Mardin\'i bugün telefonla aradı. Prof. Mardin\'in vefatının kendisini de derinden üzdüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhuma Allah\'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve üniversite camiasına da başsağlığı diledi. Türkiye\'nin ve dünyanın önemli bir bilim adamını kaybettiğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Prof. Mardin\'in geride bıraktığı kıymetli eserler sayesinde gelecek kuşaklar tarafından da daima hayırla yad edileceğine dikkati çekti. Merhumun oğlu Osman Mardin\'in ise ailenin acılarını paylaşmasından ve duyarlılığından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını ifade ettiği öğrenildi.

