DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NAİM SÜLEYMANOĞLU'NU HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Özgür ALTUNCU / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu\'nu İstanbul\'da ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afyonkarahisar\'dan İstanbul\'a geçtikten sonra, halen Ataşehir Memorial Hastanesi\'nde bulunan Süleymanoğlu\'nu ziyaret etti. Hastanenin Genel Cerrahi ve Organ Transplantasyonu Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat\'tan Süleymanoğlu\'nun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, karaciğer nakli işleminin başarıyla gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti de ifade ettiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret sırasında, bizzat Süleymanoğlu ile de yaklaşık 20 dakika sohbet etti. Süleymanoğlu, geçirdiği rahatsızlık sırasında kendisine gösterilen özel ilgiden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a şükranlarını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın, aynı hastanede karaciğer nakli yapılmış başka hastaları da ziyaret ederek şifalar dilediği kaydedildi.

