DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MAHMUT ABBAS'I KABUL ETTİ

Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas\'ı kabul etti. Mahmut Abbas\'ın içinde bulunduğu konvoy saat 19.50\'de Beylerbeyi Sarayı\'na giriş yaptı. Basına kapalı olarak gerçekleşen Erdoğan-Abbas görüşmesi yaklaşık 1 saat sürdü. Saat 21.00\'de sona eren görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı. Erdoğan, daha sonra Kısıklı\'daki evine geçti.

Görüntü dökümü:

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-Abbas\'ın konvoyunun Beylerbeyi Sarayı\'na girişi

-Kabulden görüntü

-Erdoğan ve Abbas\'ın konvoylarının çakışı



