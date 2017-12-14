DHA İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AFGANİSTAN DEVLET BAŞKANI VE SUDAN CUMHURBAŞKANINI KABUL ETTİ

İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İİT zirvesinin ardından akşam saatlerinde Beşiktaş Yıldız\'daki Mabeyn Köşkü\'ne geçti. Önce İran Cumhurbşakanı Hasan Ruhani\'yle görüşen Erdoğan, daha sonra Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani\'yi ağırladı. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 30 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Erdoğan daha sonra Sudan Cumhurbaşkanı Ömer El Beşir\'i kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Erdoğan görüşmelerin ardından Kısıklı\'daki evine geçti.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın Afganistan devlet başkanın kabulü

-Erdoğan\'ın Sudan Cumhurbaşkanını kabulü

-Konvoyların çıkışı