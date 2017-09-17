DHA İSTANBUL - CEZASI BİTTİ, ÇOCUKLAR İÇİN OKULU 1 HAFTA DAHA BOYADI...

Haber- Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Denetimli Serbestlik Yasası kapsamında Avcılar Kaymakamlığı\'nda \'kamuya yararlı işte çalıştırılma\' cezasını yerine getiren 50 hükümlüden 10\'una boyacılık kursu verildi. Boya yapmakla görevlendirilen hükümlülerden Ümit Irmak, cezası sona ermesine rağmen, eğitime açılacak okuldaki çalışmanın bitmemesi nedeniyle kendi isteğiyle, 1 hafta daha fırça salladı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya ile Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan\'ın imzaladığı protokolle çeşitli suçlardan 50 adli hükümlü \'Kamuya yararlı işte çalıştırılmak\' üzere görevlendirilmişti. 50 hükümlü, kaymakamlık binasındaki kamu kuruluşlarında temizlik, tamirat, yaşlı ve hastalara tekerlekli sandalye ile hizmet gibi alanlarda çalıştırılırken bazı okulların boyanmasında da bunlardan yararlanılması kararlaştırıldı. Kaymakam Doğan\'ın talimatı ile aralarında suç işlemeden önce boyacılık yapan Ümit Irmak ile Nizamettin Erkan\'ın da bulunduğu 10 hükümlü meslek sahibi olması için, Halk Eğitim Merkezi\'nde boyacılık kursuna alındı. Kurs sonunda boyacı sertifikalı olan denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Cihangir Mahallesi\'ndeki Cihangir İlkokulu\'nu boyamak için kolları sıvadı. Okulun açılmasına 2 hafta kala başlatılan çalışmalara katılan ortaokuldan terk, bu yıl kızı başka bir okulda eğitime başlayacak Ümit Irmak, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Avcılar sorumlusu Mehmet Özdemirci\'ye karşılıksız boya yapmaya devam etmek istediğini iletti. Başvuruya olumlu yanıt verilirken ilkokul yeni eğitim yılına hazır hale geldi. Cihangir İlkokulu\'na gelen Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, hükümlülerin topluma yararlı birey haline gelmesi, meslek sahibi olmaları ve sosyal ilişkilerinin geliştirilmesini hedefleyen yasanın olumlu sonuçlarını gördüklerini söylediler. Kaymakam Doğan, sertifikalı boyacı olan hükümlülerin önümüzdeki dönemde belirleyecekleri yaşlı, kimsesiz ve hastaların evlerini boyamada da görevlendirileceğini söyledi. Doğan, \"İyilik iyiliği, kötülük kötülüğü çeker\" dedi. Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan Çetinkaya, verilere göre her hükümlünün devlete günlük 45 TL\'ye yakın maliyeti olduğunu, bu yasa ile devlet kurumlarına büyük katkı sağlandığını, bazı kesimlerdeki hükümlülere ilişkin olumsuz yargıların ortadan kalktığını ve onların da sosyal yaşama uyumlu hale geldiklerin anlattı. Avcılar Kaymakamı, cezası bittiği halde, gönüllü olarak okulu 1 hafta boyayan Ümit Irmak\'ı kutlarken, yaşamının yeni döneminde kendisine iş konusunda yardımcı olmaya çalışacaklarını anlattı. 4.5 yıl hapis cezasına çarptırılan ve cezasını tamamlayan Irmak, diğer hükümlü arkadaşı Nizamettin Erkan gibi daha önce boyacılık yaptığını belirterek, \"Çocuklarımız için onların geleceği için bilgi sahibi olabilecekleri okulları boyadık. Bu bizim için çok güzel bir şey. Hem cezamızı çekiyor hem çocuklarımıza yararlı olacaklar şeyler yaptığımıza inanıyorum. Cezam bitti, karşılık beklemeden okulu boyamaya devam ettim. Bu okulun yeni ders yılına tamamlanması gerekiyordu\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Okulun dış görüntüsü

-Hükümlüler okulu boyarken,

-Hükümlülerden Nizamettin Erkan, ceza alması ve gördükleri kursu, çalışmalarını anlatırken

-Boyacılardan Ümit Irmak boya yaparken ve yaptığı işi anlatırken

-Irmak, türkü söylerken

-Denetimli Serbestlik Müdürü konuşurken

-Kaymakam Hulusi Doğan konuşurken

-Kaymakam hükümlülerden Ümit Irmak\'ı kutlarken ve konuşurken

-Diğer hükümlüler ve kaymakam ile yöneticiler bir arada

-Genel ve detaylar