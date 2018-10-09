T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BÜYÜKADA'DA ÖLÜME TERK EDİLEN AT KURTARILDI

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA Büyükada'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü

09 Ekim 2018 13:29

Haber: İdris TİFTİKÇİ / İSTANBUL DHA
Büyükada\'da faytoncular tarafından ölüme terk edilen at, kurtarılarak hayvan barınağına götürüldü.
Hristos mevkiinde ölüme terk edilen ve bitkin halde yerde yatan at gören veteriner teknikeri Sultan Gülyar, belediye ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine bölgeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler Müdürlüğü görevlileri sevk edildi. Ekipler, ayakta durmakta zorluk çeken atı battaniyeye sarıp araçla taşıyarak Tepeören Hayvan Barınağı\'na götürdü.
Ekipler, atı bu halde terk eden sahiplerini araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
-------------
Cep telefonu kamerasından
-Bitkin halde yerde yatan at
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberTİFTİKÇİDHA BüyükadaHristosSultan GülyarBununBüyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetler MüdürlüğüEkiplerTepeören Hayvan BarınağıGörüntü Dökümü Cep
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24