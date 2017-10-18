DHA İSTANBUL - BU İLÇELERDE GECE SU YOK

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da 13 ilçede, bu gece 8 saat su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Dudullu Terfi Merkezi\'nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere bugün saat 23.00\'dan yarın 07.00\'a kadar su verilemeyecek.

Su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle:

- Üsküdar, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih\'in tamamı.

- Ataşehir Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk Mahalleleri.

- Maltepe Fındıklı Mahallesi.

- Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site Mahalleleri.

- Kadıköy Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri.

- Beykoz Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.

- Sancaktepe Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri

- Beyoğlu Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu Mahalleleri.

-Beşiktaş Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

-Sarıyer Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

