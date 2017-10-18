T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BU İLÇELERDE GECE SU YOK

Haber: İstanbul DHA İstanbul'da 13 ilçede, bu gece 8 saat su kesintisi yaşanacak

18 Ekim 2017 12:36

Haber: İstanbul DHA
İstanbul\'da 13 ilçede, bu gece 8 saat su kesintisi yaşanacak. 
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Dudullu Terfi Merkezi\'nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere bugün saat 23.00\'dan yarın 07.00\'a kadar su verilemeyecek.

Su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle: 
- Üsküdar, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih\'in tamamı. 
- Ataşehir Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve  Atatürk Mahalleleri. 
- Maltepe Fındıklı Mahallesi. 
- Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler  ve  Site Mahalleleri. 
- Kadıköy Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa,  Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri. 
- Beykoz Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.
- Sancaktepe Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri
- Beyoğlu  Arapcami,  Emekyemez,  Bereketzade,  Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve  Gümüşsuyu Mahalleleri.
-Beşiktaş Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve  Bebek Mahalleleri. 
-Sarıyer Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberDHA İstanbulSuKanalizasyonDudullu Terfi MerkeziZeytinburnuFatihAtaşehir YeniMevlana Mimar Sinan Yenişehir KayışdağıFerhatpaşaMahalleleriMaltepe Fındıklı MahallesiHekimbaşı Topağacı Dumlupınar Kazımkarabekir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24