DHA İSTANBUL - BOSTANCI'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 17 YARALI (Ek görüntüyle geniş haber)

* BALIKESİR\'DEN DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

* YOLUN KARŞI TARAFINDA MEYDANA GELEN KAZADA DA BİR POLİS YARALANDI...

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Balıkesir\'deki bir düğünden dönen yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

KAZA SABAH 05.30\'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Boral yönetimindeki 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada Birol Karaca (30), Nejla Karaca (28) ve Osman Süt (5) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

KARŞI İSTİKAMETTE BAŞKA BİR KAZA DAHA YAŞANDI

Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan, 34 A 92162 plakalı polis aracına, 34 RM 8324 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaşanan iki kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki yönden de bir süre tek şeritten devam etti.

AHMET KARACA: BİR SAĞ YAPTI BİR SOL YAPTI SONRA DA DEVRİLDİ

Kaza anında midibüste bulunan Ahmet Karaca \"Biz Balıkesir\'den düğünden geliyorduk, düğünü bitirdik geri evimize gidiyorduk Gazi Mahallesi\'ne…Otobüs bir sağ yaptı, bir sol yaptı sonra da devrildi. Otobüsün içerisinden çıkamadık zaten. Camları kırdılar da sonra çıktık. Bende hiçbir şey yok Allah\'a şükür. Otobüste ya 21 ya da 22 kişi vardı. Panik yaşandı, çıkamadık araçtan\" dedi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik saat 07.25 sıralarında normale döndü.



Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen minibüs

-Yaralı polis memuru

-Cesetlerden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ve belediye ekiplerin çalışması

-Çekici yardımıyla kaldırılan araçlar

-Vatandaşlarla röp.

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin cezane aracına kaldırılması

-Ölen kişinin yakını ağlaması

-D-100 karayolunun trafiğe kapanması ve açılması

-Belediye ekiplerin D-100 karayolunu temizlemesi

-Ahmet Karaca ile röp.

-Birol Karaca\'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar



05.11.2017 - 05.53 Haber Kodu : 171105008

05.11.2017 - 06.08 Haber Kodu : 171105009

05.11.2017 - 06.14 Haber Kodu : 171105010

05.11.2017 - 06.43 Haber Kodu : 171105011

05.11.2017 - 07.46 Haber Kodu : 171105014

