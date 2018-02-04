DHA İSTANBUL - BOĞAZDAN GEÇEMEYEN DEV PLATFORM ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA BEKLETİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Boğazden geçemeyen dev platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Romanya\'nın Köstence Limanı\'na gitmek için yola koyulan ancak İstanbul Boğazı\'ndan geçeceği sırada teknik nedenden dolayı kulelerinin batırma işlemi gerçekleşemediği için geçişi sağlanamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz açıklarındaki platformdan detay görüntüler

