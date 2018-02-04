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DHA İSTANBUL - BOĞAZDAN GEÇEMEYEN DEV PLATFORM ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA BEKLETİLİYOR

  Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA Boğazden geçemeyen dev platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor

04 Şubat 2018 14:26

 

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA
Boğazden geçemeyen dev platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.
Geçtiğimiz Çarşamba günü Romanya\'nın Köstence Limanı\'na gitmek için yola koyulan ancak İstanbul Boğazı\'ndan geçeceği sırada teknik nedenden dolayı kulelerinin batırma işlemi gerçekleşemediği için geçişi sağlanamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:
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-Deniz açıklarındaki platformdan detay görüntüler
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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