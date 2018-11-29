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DHA İSTANBUL -  BİSİKLETLİNİN KÖPRÜDEN GEÇMEK İÇİN YAPTIĞI KURNAZLIK KAMERADA

Haber: Selin GÜRSEL - Hilal ÖZBAĞ - İSTANBUL DHA Motorsuz taşıt kullanımının yasak olduğu 15 Temmuz Köprüsü'nden bir minibüsün yanına gizlenerek geçen bisikletli kameraya yansıdı

29 Kasım 2018 21:34

Haber: Selin GÜRSEL - Hilal ÖZBAĞ - İSTANBUL DHA
Motorsuz taşıt kullanımının yasak olduğu 15 Temmuz Köprüsü\'nden bir minibüsün yanına gizlenerek geçen bisikletli kameraya yansıdı.
Boğaz köprülerinden motorsuz taşıtla geçmek yasak. Ancak yasağı bir bisikletli ilginç bir yöntemle aştı. Trafiğin yoğun olmasını fırsat bilen bisiklet sürücüsü, bir minibüsün sol tarafına gizlenerek Anadolu yakasına geçti. Polise yakalanmamak için büyük çaba sarf eden bisikletli hemen arkasında bulunan araçtakilerin cep telefonu kamerasına yakalanmaktan kurtulamadı.

Görüntü Dökümü:
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-Bisikletlinin görüntüsü
-Minibüsün arkasında saklanması
-İlerleyişinden görüntü

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