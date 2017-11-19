DHA İSTANBUL -  BİRASINI ALMAYA ÇALIŞIRKEN DÜŞTÜĞÜ DENİZDEN KURTARILDI; İKİNCİSİNDE BOĞULDU

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İstanbul DHA

Kadıköy Moda Sahili kayalık alanda oturan bir kişi, suya düşürdüğü biralarını almak isterken denize düştü. İlkinde çevredekiler tarafından kurtarılan kişi, bir daha düşürdüğü biralarını almaya kalkınca ikinci kez düştüğü denizde boğuldu. Üzerinde kimlik çıkmayan kimliği belirsiz kişinin cesedi, deniz polisi tarafından denizden çıkartıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Kadıköy Moda Sahili\'nde meydana geldi. İddiaya göre, kayalıkta oturan bir kişi, elinden düşürdüğü birasını alırken denize düştü. Çevredekiler, denize düşen kişiyi kayalıklara çıkardı. Bir süre sonra aynı kişi, bu sefer kayalıkların yanında bira dolu poşetini düşürdü ve almak isterken dengesini kaybederek yine denize düştü. Çevredekiler, denize girip kurtarmak istedi fakat denize düşen adam gözden kayboldu. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, olay yerine deniz polisi istedi. Gelen deniz polisine bağlı balık adamlar, denize girip arama yaptı. Yapılan arama sonucu, balık adamlar denize düşen adama ulaştı. Polisler, denizden çıkarılan adama bir süre kalp masajı yaptı. Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan cesedin kimliği henüz belirlenemedi. Yapılan incelmenin ardından ceset, Haydar Paşa Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--- --- --- --- --- --- --- --- ---

-Olay nedeni ile toplanan meraklı kalabalık

-Görgü tanıkları ile röp

-Balık adamların denize girmesi

-Balık adamların denize düşen adamı çıkarması

-Denize düşen adamı kurtarmaya giren çocuk

-Genel ve Detay

