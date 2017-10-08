DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA YAĞMUR NEDENİYLE KAYAN MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

* Beyoğlu\'nda yağmur nedeniyle minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

* Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

* Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Kaza, Refik Saydam Caddesi Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Taksim- Aksaray seferi yapan minibüs bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Çetin Doğmuşöz\'ün kullandığı 34 TZD 29 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Minibüs yolun boş olması nedeniyle başka bir araca vurmadan durdu. Kaza yapan sürücü kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafiği yönlendirdi. Minibüs sürücüsü Çetin Doğmuşöz \"Taksim\'den geliyordum.Yağmur nedeniyle araç kaydı. Kendimi burada buldum\" dedi. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle bir süre Taksim istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan minibüs

Minibüste meydana gelen hasar

Parçalanana bariyerler

Sürücü ile röp.

Oluşan trafik

Olay yerindeki polis ekipleri

Genel ve detaylar





