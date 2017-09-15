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DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA KİLİSEDE HIRSIZLIK (1)

  - Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar  Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Beyoğlu'nda bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi'ne hırsız girdi

15 Eylül 2017 14:22

 

- Tablo ile haçı yol kenarına bırakıp kaçtılar 

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA
Beyoğlu\'nda bulunan Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Ortodoks Kilisesi\'ne hırsız girdi. Kiliseden bazı eserleri çalan hırsızlar büyük bir tablo ile haçı, bir araca koymak isterken çevredekiler tarafından farkedildi. Tablo ile haçı yol kenarına bırakan hırsızlar bazı eserler ile kaçarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:
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-Yol kenarındaki tablo ile haç
-Polisin incelemesi
-Görgü tanığı ile röp.

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