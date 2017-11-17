DHA İSTANBUL - BEYOĞLU'NDA BİR HAMAMDA UYUŞTURUCU BASKINI (2)

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu Cihangir\'de polis daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Baskın yapılan yerler arasında bulunan bir hamamda bir miktar uyuşturucu ile tabanca ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu Cihangir\'de daha önceden belirlediği adreslere eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyona özel harekat ekipleri destek verirken hassas burunlu narkotik köpeği aramalarda bulundu. Bazı binaların kapıları koçbaşı ile kırıldı. Bir hamama da giren polis, müşterilerileri üst araması ve kimlik kontrolünün ardından bırakırken, çalışanlar ve şüpheli kişiler gözaltına alındı. Hamamda yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ve bir tabanca ele geçirildi. Diğer adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü.

Görüntü dökümü

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-Uyuşturucu operasyonu

-Kapının koçbaşı ile kırılması

-Özel harekat ekipleri

- Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri

-Baskın yapılan hamam

-Üst araması yapılan müşterilerin dışarı çıkartılması, yüzünü kapatanlar

-Hamamda gözaltına alınanlar

-Üst aramaları

-Hassas burunlu narkotik köpeğinin aramaları

-Ele geçirilen tabanca ve uyuşturucular

-Diğer adreslerde gözaltına alınanların polis otosuna alınması

-Genel ve detay görüntüler



