DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TAN DOLMABAHÇE'YE ATA'YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ  

Haber-Kamera: Murat DELİKLİTAŞ- Özgür EREN - İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'tan Dolmabahçe\'ye Atatürk\'ü anma yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişi, 1001 metrelik dev Türk Bayrağının altında, Barbaros Bulvarı\'ndan Dolmabahçe Sarayı\'na yürüdü.
Dolmabahçe Sarayı önünde toplanan binlerce kişi hep bir ağızdan \'Andımız\'ı okudu. Saat 09.05\'te çalmaya başlayan sirenle birlikte saygı duruşunda bulunan kalabalık ardından İstiklal Marşı\'nı okudu.
Görüntü Dökümü:
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-Yürüyüşten görüntüler
-Dolmabahçe\'deki tören