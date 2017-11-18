T24 LogoT24 Logo
Gündem

DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA Beşiktaş'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi

18 Kasım 2017 08:48

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA
Beşiktaş\'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi\'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysu Gezgin yönetimindeki 34 AEK 146 plakalı otomobil, Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Zeynep Arslaner ve Türkhan Aysu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.    

Görüntü Dökümü
--------------
-Kaza yerinden görüntü 
-Polis ve sağlık ekipleri
-Yaralı kişilerden görüntü
-Çekici yardımıyla aracın kaldırılması
-Ambulansların gidişi
-Genel ve Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Hakan KAYAAli Kerem BENGİErtan KILIÇDHA BeşiktaşKazadaKaza Beşiktaş Meclisi Mebusan CaddesiEdinilenAysu GezginAEKKaraköySavrulanZeynep ArslanerTürkhan AysuYaralılarYaralılarınDökümü KazaDetaylar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24