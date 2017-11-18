DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA TRAFİK KAZASI, 2 YARALI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ-Ertan KILIÇ / İSTANBUL DHA

Beşiktaş\'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi\'nde saat 04.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysu Gezgin yönetimindeki 34 AEK 146 plakalı otomobil, Karaköy istikametinde ilerlerken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada otomobildeki Zeynep Arslaner ve Türkhan Aysu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansta yapılan ilk müdahalelerin ardından çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-Yaralı kişilerden görüntü

-Çekici yardımıyla aracın kaldırılması

-Ambulansların gidişi

-Genel ve Detaylar