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DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA ÖĞRENCİ SERVİSİ DENETİMİ

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul (DHA) İstanbul Emniyet Müdürlüıü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, servis denetimlerini Beşiktaş'ta da sürdürdü

11 Eylül 2017 19:56

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Yaşar KAÇMAZ - İstanbul (DHA)
İstanbul Emniyet Müdürlüıü Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, servis denetimlerini Beşiktaş\'ta da sürdürdü. Etiler\'de özel bir okulun öğrenci servislerini denetleyen ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. Servis şoförlerinin belgelerine, araçlardaki yeterliliklere ve öğrencilerin emniyet kemeri takıp takmamasına bakan ekipler olumsuz bir tespitte bulunmadı. Servis şoförleri denetimlerin gerekliliğinden söz ederken öğrenciler de kameralara el sallayarak okulun ilk gününün keyfini çıkardı.

Görüntü Dökümü:
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- Polis ekiplerinin servisleri durdurması
- Denetimlerden detay görüntüler
- Servis şoförleriyle röportaj
- Öğrencilerden detaylar

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