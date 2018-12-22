DHA İSTANBUL - BEŞİKTAŞ'TA APARTMAN GÖREVLİSİNİ ÖLDÜREN FİTNESS HOCASI ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Zeki GÜNAL- İstanbul DHA-
BEŞİKTAŞ\'ta apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldüren fitness hocası İbrahim Yener, adliyeye sevkedildi.
Fitness hocası İbrahim Yener Nispetiye Mahallesi Gözde Sokak\'taki binada apartman görevlisi Nefise Dolapçı\'nın boğazını keserek öldürmüştü. Yener önceki gün Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne gelerek teslim oldu. Emniyette sorgusu tamamlanan Yener\'in Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
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-Yener\'in adliyeye sevki
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