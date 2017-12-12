Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

Beşiktaş Belediyesi, Noel ve Şeb-i Arus\'un birlikte kutlanacağı etkinliği iptal etti.

Beşiktaş Belediyesi yarın akşam Noel ve Şeb-i Arus\'un birlikte kutlanacağı etkinlik düzenlediğini açıklamıştı. Ancak özellikle sosyal medya üzerinden tepki gösterenler oldu.

Bunun üzerine belediyeden yapılan açıklamada, \"Bu yıl ülke ve dünya gündemindeki gelişmeler dolayısıyla toplumun çeşitli katmanlarında oluşan hassasiyetleri göz önüne alarak kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğimizi de iptal etme kararı aldık\" denildi.

\"DÖRDÜNCÜ KEZ DÜZENLEMEYİ PLANLIYORDUK...\"

Belediyeden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Beşiktaş Belediyesi olarak Sayın Başkanımız Murat Hazinedar\'ın belediye başkanı seçildiği ilk günden itibaren kentimizin özelliklerini yansıtan çok önemli kültürel etkinliklere imza attık... Bu etkinlikler içerisinde mistik yönü ağır basan ve Osmanlı\'dan Türkiye\'ye bir ilk olan önemli etkinlikler de dikkat çekiyor... Örneğin üç semavi dinin mensuplarının huzur içinde yaşadığı Beşiktaş\'a yaraşır biçimde aynı döneme denk gelen Şeb-i Arus\'u anmak ve Noel\'i kutlamak üzere 2014, 2015 ve 2016\'da üç yıl üst üste düzenlediğimiz etkinliklerle bu iki ayrı kültürü aynı ortamda buluşturduk...

Türkiye\'nin kalbi, özgürlükler kenti Beşiktaş\'a çok yakıştığını düşündüğümüz bu etkinliğimizi bu yıl Fulya Sanat\'ta dördüncü kez düzenlemeyi planlıyorduk...\"

\"KUTUPLAŞTIRMAYI ARTIRACAK FAALİYETLERDEN KAÇINMAK ADINA...\"

\"Öte yandan 2015 yılında başlattığımız bir projeyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilke imza atarak Musevi vatandaşlarımızın Hanuka (Işıklar) Bayramını halka açık bir meydanda kutladık... Ortaköy Meydanı\'ndan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdik...

Bu etkinliğimizi de bu yıl üçüncü kez gerçekleştirerek Hanuka Bayramının altıncı gecesinde mumlarımızı yakarak Dünya Barış Parkı\'ndan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verecektik... Ancak bu yıl ülke ve dünya gündemindeki gelişmeler dolayısıyla toplumun çeşitli katmanlarında oluşan hassasiyetleri göz önüne alarak kutuplaştırmayı artıracak faaliyetlerden kaçınmak adına her iki etkinliğimizi de iptal etme kararı aldık...Bu etkinlikler üzerinden Sayın Başkanımız . Murat Hazinedar\'a yöneltilen eleştiriler ve birtakım odaklarla ilişkilendirme gayretlerini hayretle ve ibretle izliyoruz...\"

\"ÜLKE GÜNDEMİNİN OHAL ŞARTLARINDAN ÇIKMASIYLA; KUTLAMA GELENEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

\"Bilinmelidir ki Beşiktaş; hem Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerine saygılı, hem de halkımızın manevi değerlerine bağlıdır... Hem özgürlükçü hem inançlara saygılı olunabileceğini, sadece Beşiktaş\'a değil İstanbul\'a, Türkiye\'ye ve dünyaya gösteriyoruz...

Çünkü Beşiktaş milli ve dini değerlerle, çağdaş evrensel değerlerin bir arada kardeşçe ve özgürce yaşandığı kenttir. Beşiktaş\'tan İstanbul\'a, İstanbul\'dan Türkiye\'ye verilen özgürlükçü demokrasi mesajlarının da, bu anlayışa paralel gerçekleştirilen etkinliklerimizin kaynağı da budur. Mistik yönü ağır basan her iki etkinliğimiz de üç semavi dinin mensuplarının barış ve kardeşlik duyguları içerisinde yaşadığı Beşiktaş kent kültürünün bir yansımasıdır... Ülke gündeminin OHAL şartlarından çıkmasıyla; hem aynı günlere denk gelen Noel ve Hristiyan yurttaşlarımızın Mevlana sevgisini de simgeleyen Şeb-i Arus\'u buluşturduğumuz etkinliğimizi, hem de Cumhuriyet tarihinde bir ilk olarak Hanuka Bayramını halka açık bir meydanda kutlama geleneğimizi sürdüreceğiz...\"





