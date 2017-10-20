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DHA İSTANBUL - BERBEROĞLU DAVASI; AVUKAT ERGÜN "TAHLİYE TALEBİMİZİN REDDEDİLDİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA  Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Avukatı Murat Ergün, müvekkillinin tahliyesi için bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3

20 Ekim 2017 20:58

Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA 
Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun Avukatı Murat Ergün, müvekkillinin tahliyesi için bir üst mahkeme sıfatıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi\'ne yaptıkları başvurunun reddedildiğini öğrendiğini söyledi.
Tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu\'nun avukatları, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi\'nin müvekkillerinin tutuklanmasına neden olan davaya ilişkin kararı bozması üzerine, bir üst mahkeme sıfatı ile 3. Ceza Dairesi\'ne başvurarak müvekkillerinin tahliyesini talep etmişti.

AVUKAT ERGÜN: GEREKÇESİZ REDDEDİLDİ
Başvuruyu yapan Avukat Murat Ergün, \"Müvekkilimizin tahliyesi için yaptığımız başvurunun reddedildiğini öğrendik. Talebimizin gerekçesiz reddedildiğini öğrendik\" dedi.

14 HAZİRAN\'DA TUTUKLANMIŞTI
İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 14 Haziran 2017 tarihli karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan Enis Berberoğlu\'nu, MİT TIR\'larına ilişkin görüntüyü Can Dündar\'a vererek, yayınlattığı gerekçesi ile yargılandığı davada, \"Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasi yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri siyasi veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak\" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme, karar ile birlikte Berberoğlu\'nu tutuklamıştı.
Berberoğlu\'nun avukatları kararı İstinaf Mahkemesi\'ne taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, bu kararı bozarak İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne geri yollanmasına hükmetmişti. Daire, Berberoğlu\'nun tutukluluğunun devamına da karar vermişti.
Berberoğlu\'nun avukatları, kararın bozulması üzerine müvekkillerinin tahliyesi için bir üst mahkeme sıfatı ile İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi\'ne başvurmuştu.
 

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